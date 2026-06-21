Išvydęs, ką savo kieme prie BMW daro klaipėdietis, suglumo: ar taip galima elgtis?

Pretekstas priminti tvarką – naujienų portalo VE.lt gauta nuotrauka iš Birutės gatvės. Joje matyt ties vienu iš kotedžų iš kiemo į važiuojamąją dalį nubėgęs skystis, kieme – juodas BMW, vyras su kombinezonu ir aukšto slėgio plovimo įranga.
Visi požymiai rodo, kad plaunamas automobilis. Kyla klausimas – ar taip galima elgtis?
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) nurodo, kad negalima – tai numato savivaldybių patvirtintos taisyklės.
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„Todėl jei automobilis yra plaunamas toje savivaldybėje, kur yra numatytas draudimas plauti transporto priemones, o ne tam skirtoje vietoje fiksuojamas pažeidimas.
Pažeidimas fiksuojamas net ir plaunant vien tik vandeniu“, – teigiama departamento komentare VE.lt.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus patarėjas Linas Lapinskas teigia, kad mieste tokios taisyklės galioja.
„Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklės numato, kad miesto teritorijoje, išskyrus tam skirtas vietas, draudžiama plauti motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges mašinas, eismui ne keliais skirtas transporto priemones ir priekabas“, – rašoma jo komentare naujienų portalui.
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Anot jo, už šių taisyklių pažeidimą gyventojai gali sulaukti įspėjimo arba 20–140 eurų baudos, o jeigu žmogus įkliūva antrą kartą, gresia jau 140–600 eurų bauda.
AAD primena, kad didesnė atsakomybė numatyta už tai, kad automobilis mieste plaunamas naudojant šampūnus, ploviklius ar kitas chemines medžiagas – tokiu atveju įsijungia aplinkosaugos kontrolė, o gyventojai baudžiami 60–120 eurų bauda, už pakartotinius pažeidimus – 550–1200 eurų bauda.
Atsakomybė numatyta ir įmonių bei kitų organizacijų vadovams, kurie gali būti nubausti 150–300 eurų bauda.
Aplinkosaugininkų vertinimu, automobilių plovimo nuotekos yra žalingos, nes ant mašinų kėbulo kaupiasi ne tik dulkės, bet ir degalų bei tepalų likučiai, stabdžių trinkelių dulkės ir kiti sunkieji metalai, cheminės plovimo priemonės, kurių likučiai gali patekti į gruntinius vandenis.
Plaunant automobilį nuosavo namo kieme, reikėtų užtikrinti, kad nuotekomis nebus užterštas gruntas.