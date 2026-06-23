Kapitalinio remonto sulauks dar vienas tiltas – jau greitai prasidės pirmieji darbai

Projektą planuojama įgyvendinti etapais – šiemet bus atliekami paruošiamieji darbai, o pasibaigus technologinei pertraukai, kitų metų pradžioje prasidės pagrindiniai tilto kapitalinio remonto darbai. Projektą planuojama baigti iki 2027 m. metų pabaigos.
Šiuo metu tilto per Smilgą, esančio valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai (7,05–7,10 km), kuris Kėdainių mieste sutampa su J. Basanavičiaus gatve, būklė yra prasta – smarkiai nusidėvėjusios konstrukcijos, nėra įrengtos lietaus vandens nuvedimo sistemos, prasta važiuojamosios kelio dalies ir šalitilčių danga.
Tilto technologinį darbo projektą parengė UAB „Plentprojektas“, o rangos darbus vykdys viešąjį konkursą laimėjusi UAB „EWCON“. Rangos darbų sutarties vertė siekia apie 2,2 mln. eurų su PVM.
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„Pagrindinėje Kėdainių miesto gatvėje esantis tiltas per Smilgą yra svarbi miesto susisiekimo infrastruktūros dalis, todėl jo techninė būklė turi tiesioginę įtaką eismo saugumui.
Netrukus bus pradėti paruošiamieji tilto remonto darbai, o kitų metų pradžioje, pradėjus pagrindinius remonto darbus, eismas tiltu laikinai bus uždarytas. Suprantame, kad tai sukels laikinų nepatogumų ir kelionės užtruks ilgiau, tačiau remontas yra būtinas, kad ateinančius dešimtmečius važiuoti tiltu būtų saugu“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
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Šiais metais bus vykdomi tilto kapitalinio remonto paruošiamieji darbai: iškeliami ir pertvarkomi ESO (elektros) bei telekomunikacijų inžineriniai tinklai, atliekami papildomi projektiniai ir techniniai derinimai. Taip pat iš anksto užsakomos statybinės medžiagos, ypač ilgesnio gamybos ciklo elementai, tokie kaip gelžbetoninės perdangos sijos.
Šie parengiamieji darbai leis tinkamai pasiruošti esamo tilto demontavimui ir naujo tilto statybai, sutrumpins pagrindinių statybos darbų trukmę. Dėl to eismo ir kiti su statybomis susiję ribojimai bus taikomi kuo trumpesnį laiką, o pagrindiniai darbai galės būti vykdomi efektyviau ir sparčiau.
Kitų metų pradžioje planuojama pradėti tilto kapitalinį remontą. Dėl smarkiai nusidėvėjusių konstrukcijų bus išardyta didžioji dalis esamo tilto konstrukcijų ir įrengtos naujos.
Kapitalinio remonto metu, išardžius esamas atramas, bus įrengti nauji poliai bei kraštinių atramų konstrukcijos, atramų liemenys ir sparnai. Taip pat bus įrengtos naujos prietilčių konstrukcijos, perdangos ir pakloto sistemos, lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūra bei tarnybiniai laiptai.
Projekte numatyta įrengti naujas perdangos sijas ir atramas, hidroizoliaciją bei deformacinius pjūvius, kurie užtikrins konstrukcijos ilgaamžiškumą. Taip pat bus sumontuoti nauji turėklai ir atitvarai, privažiavimai ir kelio danga prie tilto. Po remonto tai bus iš esmės naujas tiltas, atitinkantis šiuolaikinius konstrukcinius ir eismo saugumo reikalavimus.
Remontuojamas tiltas patenka į Kėdainių senamiesčio ir archeologinės vietovės saugomas zonas, todėl visi darbai bus vykdomi laikantis griežtų paveldosaugos reikalavimų.
Atsižvelgiant į darbų apimtį, statybų metu eismas tiltu bus uždarytas, o transporto srautai nukreipiami apylankomis. Konkretūs eismo organizavimo sprendiniai ir apylankų maršrutai bus paskelbti prieš prasidedant pagrindiniams remonto darbams.
„Via Lietuva“ supranta šio tilto svarbą vietos bendruomenei, todėl rengiant techninį darbo projektą buvo vertinta galimybė įrengti laikiną tiltą. Vis dėlto, įvertinus technines, finansines ir organizacines aplinkybes, šio sprendinio buvo atsisakyta. Laikiniems tiltams taikomi tokie pat griežti saugos ir eksploataciniai reikalavimai kaip ir nuolatiniams statiniams, todėl jų projektavimas, įrengimas ir vėlesnis išardymas reikalautų reikšmingų papildomų investicijų.
Šiuo metu Lietuvoje yra apie 140 blogos ir labai blogos būklės tiltų bei viadukų, kurių būklė kasmet prastėja, o vien kritinės būklės statiniams sutvarkyti reikalingos investicijos viršija 600 mln. eurų.
Tuo tarpu metinis valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros finansavimas siekia tik kiek daugiau nei 440 mln. eurų ir šios lėšos skiriamos visoms kelių sektoriaus reikmėms – kelių rekonstravimui, remontui, priežiūrai, eismo saugos priemonėms ir tiltų tvarkymui. Todėl užtikrinant didžiausią ilgalaikę naudą visuomenei, turimi finansiniai ištekliai turi būti naudojami kuo efektyviau.