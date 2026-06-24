Sieks tramdyti paspirtukų vairuotojus: siūlo leisti stabdyti jų vairuotojus ne tik policijos pareigūnams

Tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su Socialdemokratų partijos frakcijos nariais.
Tikimasi, kad jas priėmus, sumažės neužfiksuotų pažeidimų, saugiau jausis pėstieji ir kiti eismo dalyviai.
„Elektriniai paspirtukai yra viena moderniausių ir aplinkai draugiškiausių susisiekimo priemonių, tačiau jie turi būti ne tik patogūs, bet ir saugūs. Mūsų tikslas – sudaryti sąlygas žmonėms rinktis tvarų judumą, kartu užtikrinant visų eismo dalyvių saugumą“, – Eltai sakė Seimo pirmininkas J. Olekas.
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Parengti įstatymų pataisas parlamentarus paskatino pastaraisiais metais miestuose itin išaugęs elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių naudojimas ir jų vairuotojų daromi pažeidimai, pavyzdžiui, važiavimas šaligatviais ir pėsčiųjų takais, viršijant leistiną greitį, keliant pavojų pėstiesiems, vežant keleivius.
Jei Seimas pritartų projektui, uniformuotiems savivaldybių administracijų įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrines mikrojudumo priemones ir atlikti būtiną patikrinimą.
Tokie pareigūnai galėtų surašyti administracinių nusižengimų protokolus tiek vietoje, tiek pagal vaizdo stebėjimo kameromis ar kitomis techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus.
„Šiuo metu eismo priežiūrą ir administracinės atsakomybės taikymą šiems eismo dalyviams iš esmės vykdo tik policija, kurios pajėgumai riboti, todėl didelė dalis pažeidimų lieka neužfiksuoti ir nenubausti. (...) Savivaldybių viešosios tvarkos padaliniai negali prisidėti prie efektyvios mikrojudumo, dviračių ir motorinių dviračių eismo priežiūros“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų šių metų lapkričio 1 d.
Pagal galiojantį įstatymą savivaldybės atlieka tik eismo organizavimo, infrastruktūros priežiūros ir švietimo funkcijas, tačiau neturi teisės stabdyti eismo dalyvių ir surašyti administracinių nusižengimų protokolų.
paspirtukasJuozas Olekasbaudos
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