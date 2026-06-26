Tauragėje kelių gaidelis neatsipirks baudomis – laukia daug rimtesnė atsakomybė

Tačiau pareigūnų kantrybė trūko ir jie šį kelių gaidelį patraukė baudžiamojon atsakomybėn už viešosios tvarkos pažeidimą.
Įtakos tokiam pareigūnų sprendimui turėjo du šio tauragiškio padaryti pažeidimai.
Vienas pažeidimas buvo padarytas gegužės 9-ąją, o kitas – gegužės 30 dieną.
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Pareigūnų teigimu šis vyras vairavo automobilį neturėdamas teisės vairuoti, nepakluso teisėtam policijos pareigūnų reikalavimui sustoti ir, bėgdamas nuo pareigūnų, šiurkščiai pažeidinėjo kelių eismo taisykles.
Vairuotojas važiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui, kirto ištisinę liniją, pavojingai manevravo, važiavo priešpriešine eismo juosta ir kėlė realų pavojų eismo dalyvių saugumui.
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Jis baudžiamojon atsakomybėn patrauktas pagal LR BK 284 str.
Jame numatoma, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.