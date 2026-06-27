Karštą savaitgalį – netikėtas perspėjimas vairuotojams: daugelis tai pamiršta

Atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė šalies vairuotojų dėl ryškios saulės yra praradę matomumą vairuodami. Ekspertas primena, kad ilgesnėse kelionėse automobiliu riziką didina ir nuovargis bei netinkama avalynė.
Netikėtas pavojus – akinanti saulė
Draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė šalies vairuotojų yra patekę į situacijas, kai dėl akinančios saulės trumpam prarado matomumą vairuodami. Nors tai dažniausiai trunka vos kelias sekundes, tiek laiko pakanka nepastebėti staiga stabdančio automobilio, dviratininko kelyje, pėsčiojo ar netikėtos kliūties.
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„Net kelių sekundžių matomumo praradimas vairuojant gali turėti rimtų pasekmių. Tyrimai rodo, kad saulės akinimas apsunkina gebėjimą pastebėti kitus eismo dalyvius, blogina atstumo bei greičio vertinimą ir lėtina reakciją.
Važiuojant 50 km/val. greičiu, per dvi sekundes automobilis nuvažiuoja beveik 30 metrų, todėl net trumpas dėmesio praradimas gali tapti kritinis“, – sako Giedrius Petrikas, „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas.
Anot eksperto, rizika ypač išauga saulėtekio ir saulėlydžio metu. Todėl prieš ilgesnę kelionę ir jos metu verta nuolat užtikrinti, kad priekinis automobilio stiklas būtų švarus, naudoti kokybiškus akinius nuo saulės ir automobilio skydelį nuo saulės, o suprastėjus matomumui – nedelsiant sumažinti greitį ir laikytis didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančių transporto priemonių.
Kodėl svarbu daryti pertraukas
Dar viena tendencija, kurią atskleidė gyventojų tyrimas – vairuotojai yra linkę vairuoti ilgus atstumus be sustojimų. Net 55 proc. vairuotojų nurodo kartais vairuojantys ilgiau nei tris valandas be pertraukos. Remiantis tyrimo duomenimis, dažniau taip elgiasi vairuotojai vyrai.
Pasak eksperto, nuovargis ir dėmesio trūkumas yra vienos iš klastingiausių rizikų, nes vairuotojai dažnai pervertina savo galimybes.
„Vairuotojas prie nuovargio pripranta palaipsniui, todėl ne visada pastebi, kad jo reakcija lėtėja, silpnėja koncentracija ar blogėja gebėjimas priimti sprendimus. Ilgai vairuojant mažėja dėmesio koncentracija, lėtėja reakcija, tampa sudėtinga įvertinti atstumus ir pavojingas situacijas“, – sako jis.
Pasak G. Petriko, didžioji dalis mieguistumo sukeltų avarijų įvyksta tiesiose kelio atkarpose, greitkeliuose ir magistralėse, kai nėra intensyvaus eismo, o aplinka gana monotoniška.
„Dažnai vairuotojai mano, kad užteks garsiau pasileisti muziką ar atsidaryti langą. Vis dėlto efektyviausia priemonė išlieka reguliarios poilsio pertraukos.
Rekomenduojama sustoti bent kas dvi valandas, trumpai pasivaikščioti, atsigaivinti vandeniu ir leisti akims pailsėti nuo nuolatinės įtampos. Tokios pertraukos padeda atkurti budrumą ir koncentraciją, sumažinti fizinį nuovargį bei raumenų įtampą, pagerinti reakcijos laiką“, − sako jis.
Nenumokite ranka į avalynę
Transporto žalų ekspertas taip pat atkreipia dėmesį į dar vieną dažnai nuvertinamą aspektą – tinkamą vairuoti avalynę.
Vasarą, ypač esant pajūryje arba prie kitų vandens telkinių, daugelis renkasi šlepetes ar atvirus sandalus, tačiau toks pasirinkimas prie vairo gali tapti papildoma rizika. Jis pabrėžia, kad kai kuriose šalyse vairavimas avint šlepetes netgi laikomas neatsargiu elgesiu, už kurį gali būti skiriama bauda.
„Šlepetės gali nuslysti, užstrigti po pedalais ar trukdyti tiksliai valdyti automobilį. Nors tokios situacijos atrodo mažai tikėtinos, kritiniu momentu jos gali lemti brangiai kainuojančias sekundes.
Vairuojant rekomenduojama rinktis tvirtą, uždarą avalynę, kuri užtikrina gerą pėdos atramą ir leidžia patogiai kontroliuoti pedalus“, – atkreipia dėmesį draudimo ekspertas.
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