Vilniaus degalinėje – galimas dujų nutekėjimas: ribojamas eismas

„Dėl uždaryto eismo Architektų g. bei Laisvės pr. Lazdynų nuo Sausio 13-osios g. kryptimi laikinai negali pravažiuoti 2G, 7, 21, 49, 54, 59, 68 ir 69 maršrutų autobusai bei 16,18 maršrutų troleibusai.
Eismas nukreipiamas Erfurto g. Galimi viešojo transporto vėlavimai. Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – perspėja JUDU.
Vilniaus policija žiniasklaidai išplatino pranešimą, kad degalinėje, Architektų g. 130, Vilniuje, buvo užfiksuotas galimas dujų nuotėkis. Pasak pareigūnų, įvykio vietoje dirba Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai.
„Prašome vairuotojų rinktis kitą važiavimo maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti“, – vairuotojų supratingumo prašo sostinės policija.
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Tuo metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė Eltai teigė, kad ugniagesiams apie situaciją buvo pranešta 13.17 val., kai virš „Neste“ degalinės buvo pastebėti besiveržiantys dūmai. Tiesa, atvykus gelbėtojams paaiškėjo, kad dujos veržiasi iš šalia esančios „Egas“ kolonėlės.
„Buvo pasitelkti policijos pareigūnai eismo ribojimui, įmonės atstovai užsuko dujas ir teigia, kad dujų nuotėkis sustabdytas“, – komentavo E. Zdanevičienė.
Anot jos, šiuo metu dėl incidento eismas yra ribojamas Laisvės prospekte – uždaryta viena eismo juosta, o ugniagesiai atlieka dujų koncentracijos matavimo darbus.
Eismas nukreipiamas Erfurto gatve, galimi viešojo transporto vėlavimai.