A2 magistralėje griaus dar du viadukus: vairuotojams – svarbi žinia

Šiuo metu magistralėje A2 Vilnius–Panevėžys vyksta intensyvūs infrastruktūros atnaujinimo darbai. Be jau rekonstruojamų Taujėnų ir Ukmergės (Dukstynos) viadukų, dabar pradedama ir Vaitkuškio bei Kurėnų viadukų rekonstrukcija.
„Džiaugiuosi, kad tiltų ir viadukų atstatymo darbai vyksta visoje šalyje. Kelias Vilnius–Panevėžys yra vienas intensyviausių šalyje, todėl blogos būklės viadukų rekonstrukcijos darbai – būtini. Mums svarbiausia, kad kiekviena kelionė būtų ne tik patogi, bet ir saugi visiems eismo dalyviams“, – sako laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Juras Taminskas.
„Nuosekliai vykdome tiltų ir viadukų atnaujinimo darbus visoje Lietuvoje. Šiais metais darbai pradėti arba bus pradėti daugiau kaip 50 objektų, dalyje jų jie bus užbaigti dar šiemet. Automagistralėje Vilnius–Panevėžys jau atnaujinami keturi viadukai, dar vienas šiuo metu projektuojamas“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
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Esami viadukai bus nugriauti, o jų vietoje pastatyti nauji statiniai, pritaikyti dabartiniams transporto srautams ir saugumo reikalavimams. Eismo ribojimai darbų metu būtini siekiant užtikrinti tiek statybvietėse dirbančių darbuotojų, tiek eismo dalyvių saugumą.
Jau artimiausiu metu bus pradėti Vaitkuškio viaduko (64,609 km) kairės pusės rekonstravimo darbai. Paruošiamieji darbai prasidės šią savaitę, o viaduko griovimas numatytas liepos 7 d.
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Didžiausi eismo pokyčiai šiame etape laukia važiuojančių senuoju Vilniaus–Ukmergės plentu (krašto kelias Vytinė–Vaitkuškis–Ukmergė (Nr. 231). Nuo liepos 3 d. eismas po viaduku bus visiškai uždarytas ir nukreiptas apylankomis. Planuojama, kad ribojimai galios iki dviejų savaičių.
Vaitkuškio viaduko rekonstravimo darbus atlieka UAB „YIT Lietuva“. Sutarties vertė siekia daugiau kaip 2 mln. eurų su PVM. Pagal sutartį darbus planuojama baigti i 2027 m. pavasarį.
Netrukus prasidės Kurėnų viaduko (78,424 km) dešinės pusės rekonstrukcija. Paruošiamieji darbai jau pradėti, o viaduko griovimas numatytas liepos 7 d. vakare. Dėl griovimo darbų vienai nakčiai bus visiškai uždarytas eismas po viaduku esančiame krašto kelyje Nr. 174 Ukmergė–Raguva–Nevėžis. Apie tikslius eismo organizavimo pakeitimus vairuotojai bus informuojami papildomai.
Kurėnų viaduko rekonstravimo darbus vykdo UAB „Tilsta“. Sutarties vertė – daugiau kaip 2,2 mln. eurų su PVM. Darbus planuojama užbaigti iki 2026 m. pabaigos.
„Via Lietuva“ prašo vairuotojų atkreipti dėmesį į laikinus eismo organizavimo pakeitimus, laikytis kelio ženklų reikalavimų ir, planuojant keliones, įvertinti galimus papildomus laiko kaštus.
Aktuali informacija apie eismo ribojimus ir eismo sąlygas skelbiama eismoinfo.lt.
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