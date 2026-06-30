Bus signalizuota esama „Rail Baltica“ linija: kas keisis

Ministro Juro Taminsko teigimu, keliuose eismo tvarką užtikrina šviesoforai ir kelio ženklai, o geležinkeliuose šią funkciją atlieka signalizacijos sistema, kuri realiu laiku stebi ir reguliuoja traukinių judėjimą, užtikrina saugų atstumą tarp riedmenų ir užkerta kelią susidūrimams.
„Siekiame kuo sparčiau integruotis į Europos geležinkelių tinklą, stiprinti mūsų regiono susisiekimo infrastruktūrą ir didinti jos kokybę bei pajėgumus. Geležinkelio linijos į Lenkiją signalizavimas – itin svarbus ir ilgai lauktas žingsnis, kuris didins eismo saugumą ir, tikimės, jau netolimoje ateityje užtikrins dar patogesnes bei greitesnes keliones traukiniais su kaimyninėmis šalimis“, – sako laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas J. Taminskas.
Pasak pranešimo, geležinkelio signalizavimas apima traukinių valdymo, eismo kontrolės, signalų, iešmų bei ryšio sistemas. Viso projektą sudaro apie 130 km geležinkelio linijos, 10 stočių ir 40 pervažų.
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„Šios sistemos diegimas strateginiame „Rail Baltica“ projekte – svarbi platesnės geležinkelių modernizavimo krypties dalis. Esamoje linijoje bus užtikrintas eismo valdymo procesų automatizavimas, padidintas riedmenų greitis – tai yra tvari, ilgalaikė investicija į modernią ir pažangią geležinkelių infrastruktūrą“, – sako LTG grupės strategijos ir verslo vystymo direktorius Vytautas Radzevičius.
Sudarytos sutarties vertė siekia 111,1 mln. Eur. Darbus įgyvendins jungtinės veiklos partneriai „AŽD Praha“ s.r.o. (Čekija) ir UAB „Fima“ (Lietuva).
„Įgyvendinus projektą bus modernizuotos signalizacijos ir susijusios sistemos, kurios leis užtikrinti aukštesnį eismo saugos lygį, efektyvesnį traukinių valdymą bei realaus laiko infrastruktūros ir eismo stebėseną. Tai sudarys sąlygas didinti geležinkelio linijos pralaidumą, gerinti punktualumą ir užtikrinti patikimesnį keleivių bei krovinių transportavimą“, – kalba „AŽD Praha“ užsienio prekybos direktorius Petr Žatecký.
„Kartu su jungtinės veiklos partneriu didžiuojamės galėdami prisidėti prie Lietuvos ir Europos transporto jungčių stiprinimo bei šalies geležinkelių infrastruktūros ateities kūrimo“, – pabrėžia „Fima“ generalinis direktorius Vytenis Pinaitis.
Europinės vėžės ruožas bus integruotas į vieningą eismo valdymo ir kontrolės sistemą (EVKS), numatant sąveiką su Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS). Diegiami sprendimai atitiks aukščiausius saugos standartus, įskaitant SIL‑4 (Safety Integrity Level 4) saugos vientisumo lygį – aukščiausią geležinkelių signalizacijos sistemoms taikomą saugos klasę.
Šiuo metu taip pat vykdomi ruožo Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Kaunas linijos modernizavimo darbai.
„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.