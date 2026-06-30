Paspirtukininkams nauja Seimo iniciatyva nepatiks – bausti galėtų ne tik policija

Pasak Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas antradienį parlamentui pateikusio Seimo pirmininko Juozo Oleko, miestuose populiarėjant elektriniams paspirtukams, dviračiams, didėja ir pažeidimų skaičius. Pavyzdžiui, tai – pavojingas manevravimas, važiavimas šaligatviais ir pėsčiųjų takais viršijant leistiną greitį, keliant pavojų pėstiesiems. Todėl, anot J. Oleko, būtina užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą.
„Įstatymų pataisos padėtų užtikrinti tvarką, ypač apsaugotų pėsčiuosius. Pėstieji, ypač vaikai, senjorai, žmonės su negalia šiuo metu nesijaučia saugūs“, – sakė J. Olekas.
Jis tvirtino nesąs prieš elektrinius paspirtukus.
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„Elektriniai paspirtukai pagerina miestų švarą, nesame prieš. Bet reikia taip susiorganizuoti eismą, kad vienas kito interesų nepažeistų“, – teigė parlamento vadovas.
Jei Seimas pritartų projektui, uniformuotiems savivaldybių administracijų įgaliotiems pareigūnams, atliekantiems viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas, būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrines mikrojudumo priemones ir atlikti būtiną patikrinimą.
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Tokie pareigūnai galėtų surašyti administracinių nusižengimų protokolus tiek vietoje, tiek pagal vaizdo stebėjimo kameromis ar kitomis techninėmis priemonėmis užfiksuotus pažeidimus.
Seimas bendru sutarimu po pateikimo pritarė tai numatančioms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms ir jas perdavė svarstyti Teisės ir teisėtvarkos komitetui (TTK). Planuojama, kad į plenarinę salę projektas sugrįš liepos 7 d.
Pagal galiojantį įstatymą savivaldybės atlieka tik eismo organizavimo, infrastruktūros priežiūros ir švietimo funkcijas, tačiau neturi teisės stabdyti eismo dalyvių ir surašyti administracinių nusižengimų protokolų. Šias funkcijas atlieka policija.