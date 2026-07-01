Prieš audrą – skubi žinia sostinės vairuotojams: gali užtvindyti gatves

Numatomos smarkios liūtys ir kruša, o oro temperatūra gali staigiai kristi iki 20 laipsnių. Vėjo gūsiai gali siekti 25 m/s.
Vilniaus savivaldybės įmonė JUDU praneša, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikimai. Kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai.
Gyventojams rekomenduojama pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu bei apsaugoti turtą; artėjant audrai, jei įmanoma, likti namuose ir laikytis atokiau nuo langų; atjungti buitinius prietaisus nuo elektros tinklo ir pasiruošti galimiems elektros tiekimo sutrikimams; būnant lauke, ieškoti saugios uždaros vietos, vengti aukštų medžių, reklamos stendų, elektros linijų ir metalinių konstrukcijų; nepalikti automobilių šalia medžių ar nestabilių objektų; iš balkonų ir kiemų pašalinti arba pritvirtinti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas.
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