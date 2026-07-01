Tragikomiška situacija Vilniuje – gyventojai vienas po kito skundėsi nepakeliamomis sąlygomis: „Žmonės alpsta“

Jei lauke svilina daugiau nei 30 laipsnių siekiantis karštis, tai viešajame transporte jausmas toks, lyg būtų bent dar dešimčia laipsnių daugiau, socialinėje erdvėje pastebi vilniečiai.
Susidariusi situacija neprasprūdo ir pro komikų akiratį. Trečiadienį Benas Lastauskas pasidalino vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip jis ir Markas Žukauskas į autobusą įlipa vilkėdami tik šortus ir mūvėdami pirties kepurėles.
Rankose jie nešasi vantas ir kitus pirties reikmenis, o autobusui pradėjus važiuoti pradeda pirties ritualą. Toks vaizdo įrašas jau sulaukė tūkstančių reakcijų, komentaruose žmonės juokavo ir patys išbandę „pirtį ant ratų“.
Į Lietuvą atkeliaujant karščiams – priminė svarbiausias taisykles
Vis tik panašu, kad už juokų slypi ir rimtas susirūpinimas dėl sveikatos.
Sulaukė vairuotojo atsiprašymo
„Kodėl per tokius karščius viešajame transporte neveikia kondicionieriai? Mes mokame mokesčius, mokame už kiekvieną kelionę“, – vienoje „Facebook“ grupėje rašė vilnietė.
Moteris atkreipė dėmesį, kad pažadai apie naujas transporto priemones ir investicijas į viešąjį transportą girdimi kasmet, tačiau sulaukus ekstremalesnių oro sąlygų paaiškėja, kad Vilnius – nepasiruošęs.
Susiję straipsniai
„Žiemą – netikėtai užklumpa sniegas, vasarą – karščiai“, – ironizavo viltį prarasti baigianti moteris.
Jos manymu, neveikiantys kondicionieriai tokiomis dienomis nėra tik diskomfortas. Tai – reali grėsmė sveikatai.
„Gal pagaliau laikas ne tik pirkti naujus autobusus, bet ir užtikrinti, kad jų įranga iš tiesų veiktų?“ – klausė moteris.
Keli komentaruose atsiliepę vilniečiai patikino, kad jiems teko važiuoti autobusais, kuriuose kondicionieriai veikė be priekaištų. Tačiau tie patys žmonės pridūrė, kad tai – labiau išimtis, o ne įprasta praktika. Kaip matyti, keleiviai iš tiesų susirūpinę dėl tokių sąlygų keliamo pavojaus.
„Žmonės alpsta, sustabdžiau autobusą, nes žmogus tiesiog geso ant rankų“, – rašė kita moteris.
Keleivė pasidžiaugė, kad bent autobuso vairuotojas pasiūlė vandens. Tiesa, jis taip pat atsiprašė, kad autobuse nėra freono.
Būtiniems dalykams pinigų nėra?
Patirtimi Vilniaus viešajame transporte baisėjosi ir žurnalistė Birutė Vyšniauskaitė. Portalui Lrytas ji dėstė be užuolankų – vilniečių pinigai mėtomi į kairę ir dešinę, o būtiniems dalykams jų rasti nepavyksta.
„Rytas Vilniuje šiandien prasidėjo vėl alinančiu karščiu. Šeimyniškių gatvėje įlipau į 20 troleibusą, lyg į pirtį. Na, maniau, netoli važiuoju, kaip nors ištversiu, nes kondicionierius neįjungtas.
Sankryžoje prie Operos ir baleto teatro nukrito troleibuso „ūsai“. Jo****mat, ku**a, bl**, n*, pasigirdo vairuotojos giesmė… <...> „Ūsus“ ta vairuotoja traukė gana ilgai. Troleibuso pirtyje jau pasidarė nebeįmanoma tverti“, – pirmadienį rašė žurnalistė.
Ji prisiminė, kad žmonės judrioje sankryžoje pradėjo lipti lauk. Pasilikus, svarstė B. Vyšniauskaitė, būtų prireikę kviesti ir greitąją pagalbą.
Atsakė, kiek transporto priemonių turi kondicionavimo sistemas
Tuo metu savivaldybės įmonė „JUDU“ nepakeliamą karštį savaitgalį slopino vandeniu. Kaip skelbta, nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro darbuotojai judriausiose Vilniaus viešojo transporto stotelėse keleiviams išdalino apie 4 tūkst. vandens buteliukų.
„JUDU“ priminė, kad virtualiose stotelių švieslentėse ir internetinėje svetainėje stops.lt viešojo transporto priemonės, kuriose veikia oro kondicionavimo sistema, žymimos snaigės simboliu.
Tokias sistemas turi apie 80 proc. kasdien į maršrutus išleidžiamų transporto priemonių, portalą Lrytas informavo Vilniaus viešojo transporto (VVT) Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė.
Tačiau net ir tinkamai veikiant oro kondicionavimo sistemai, karštomis dienomis vėsa transporto priemonėje gali būti juntama silpniau, aiškino VVT atstovė.
„Tam įtakos turi itin aukšta lauko temperatūra, dažnas durų atidarymas stotelėse, taip pat atidaromi langai ir orlaidės – dėl to sistemos patiria didesnę apkrovą ir veikia mažiau efektyviai“, – rašoma komentare.
Pasiteiravus, ar susidariusi situacija yra sprendžiama, atsakyta, kad fiksuoti oro kondicionavimo sistemos sutrikimai perduodami atsakingoms komandoms ir šalinami nustatyta tvarka. Pranešti apie sistemų sutrikimus raginami ir keleiviai – tai galima padaryti nurodant transporto priemonės garažinį numerį.
„Svarbu atkreipti dėmesį, kad vienas svarbiausių ilgalaikių sprendimų, padėsiančių nuosekliai gerinti ne tik situaciją dėl oro kondicionavimo viešajame transporte, bet ir kelionių kokybę ir komfortą apskritai, yra VVT valdomo transporto parko atnaujinimas.
Visos naujos transporto priemonės komplektuojamos su oro kondicionavimo sistemomis. Pirmasis troleibusų parko atnaujinimo etapas jau įgyvendintas – Vilniaus gatvėmis rieda visi 91 naujas „Škoda 32Tr“ troleibusas. Troleibusų parkas ir toliau atnaujinamas – jau pradėta naujų, 18 m ilgio „Solaris Trollino 18“ troleibusų gamyba. Šios transporto priemonės sostinę pasieks palaipsniui nuo 2026 m. rudens“, – teigė G. Žalytė-Štarienė.
Taip pat atnaujinamas ir autobusų parkas, pridūrė ji. Kaip teigiama, VVT yra įsigijusi 112 naujų elektrinių autobusų, kurie Vilnių pasieks etapais iki 2027 m. pabaigos. Visos naujos transporto priemonės palaipsniui keis seniausius šiuo metu eksploatuojamus autobusus ir troleibusus.
Vilniaus viešasis transportas (VVT)karštisoro kondicionavimas
Rodyti daugiau žymių