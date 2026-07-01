AutoSaugus eismas

Žinia vairuotojams: magistraliniame kelyje prasideda remonto darbai

2026 m. liepos 1 d. 11:08
Intensyvėjant kelių infrastruktūros bendrovės „Via Lietuva“ vykdomiems darbams automagistralėse ir magistraliniuose keliuose, artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistraliniame kelyje (A8) Panevėžys–Aristava–Sitkūnai.
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Preliminariai liepos pradžioje planuojama pradėti paprastojo remonto darbus magistralinio kelio Panevėžys–Aristava–Sitkūnai ruože nuo 32,75 iki 46,82 kilometro. Šis keturiolikos kilometrų ruožas driekiasi nuo Kauno ir Panevėžio apskričių ribos ir patenka į Kėdainių rajono teritoriją.
Darbus šiame ruože vykdys rangovas „HISK“, juos baigti planuojama iki šių metų pabaigos. Sutarties vertė – beveik 7,2 mln. eurų (su PVM).
Bendrovės teigimu, kelio danga šiame ruože yra pažeista: nustatyta skersinių ir išilginių plyšių, išdaužų, lopų, dalis kelkraščių apaugę žole ir velėna. Remonto metu bus sandarinami plyšiai, frezuojamos ir atstatomos pažeistos dangos vietos bei provėžos, atkuriant dangą visu esamu storiu.
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Taip pat bus atnaujinta sankryža ties 35,88 kilometru su rajoniniu keliu Šėta–Okainiai–Truskava (Nr. 2001) – joje numatyta pakeisti saugumo salelių bortus į betoninius nuožulnius bortus. Visi autobusų sustojimų peronai bus demontuojami ir įrengiami iš naujo.
Poilsio aikštelėse ties 35,8 kilometru (dešinėje, Truskavoje) ir ties 42,6 kilometru (kairėje) bus atnaujintas viršutinis asfalto dangos sluoksnis, o kai kuriose vietose atliekamas frezavimas ir pagrindo išlyginimas. Visi esami autobusų sustojimų aikštelių peronai demontuojami ir įrengiami naujai.
Be to, kaip skelbta anksčiau, šiame kelyje jau pradėti trijų kitų magistralinio kelio A8 ruožų (bendras ilgis – daugiau nei 3 kilometrai) atnaujinimo darbai.
Ruožus nuo 52,69 iki 53,81 kilometro, nuo 55,01 iki 55,98 kilometro ir nuo 56,97 iki kilometro remontuoja viešąjį konkursą laimėjusi „Kauno tiltai“. Sutarties vertė – beveik 2 mln. eurų (su PVM), darbus planuojama užbaigti iki šių metų lapkričio.
Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis.
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