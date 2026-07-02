AutoSaugus eismas

Pajūrio pusėje visiškai uždarys geležinkelio pervažą – vairuotojams teks rinktis kitą kelią

2026 m. liepos 2 d. 08:50
Tomas Chockevičius
Klaipėdą ir Šilutę jungiančiame kelyje liepą pradėjus geležinkelio remonto darbus, ji bus visiškai uždaryta, o eismas bus nukreiptas kitais keliais.
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Geležinkelio pervaža tarp Priekulės ir Vilkyčių, ties Dreižiais, bus uždaryta nuo liepos 7 d. 8 val. ryto iki liepos 17-osios 16 val., pranešė Klaipėdos rajono savivaldybė.
Anot jos, pervažą remontuoti nuospręsta įvertinus prastą jos prieigų būklę: per ją einančiame kelyje susidariusios provėžos, kitų dangos pažeidimų, dėl kurių gali kilti pavojus eismo saugumui.
Remonto metu bus įrengta nauja pervažos danga iš gumos kompozito plokščių, atnaujintas kelias, įrengta vandens nuvedimo sistema, taip pat sutvarkyti signalizacijos, ryšių ir elektros tinklai, numatytas geležinkelio kelio dalių atnaujinimas.
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Savivaldybė vairuotojus ragina iš anksto planuoti keliones, susipažinti su numatytomis apylankų schemomis ir laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad per Priekulėje esančius Piktvardės ir Vymerio tiltus gali važiuoti tik ne sunkesnis kaip 32 tonų sunkiasvoris transportas.
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