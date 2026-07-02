Policija prašo vairuotojų itin didelio atidumo – šios dienos sostinėje kitokios, nei įprasta

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina vairuotojus būti itin atidžius ir atsakingus. Intensyvesnis pėsčiųjų srautas, ypač gausios vaikų grupės, reikalauja didesnio visų eismo dalyvių dėmesio.
Ypatingą dėmesį prašoma skirti grupėmis judantiems vaikams. Iš mažesnių miestų ir miestelių atvykusiems vaikams intensyvus Vilniaus eismas gali būti neįprastas, todėl jiems sudėtingiau įvertinti eismo situacijas ir saugiai elgtis gatvėse. Todėl visada būkite pasirengę nedelsdami sustabdyti transporto priemonę, jei vaikas netikėtai išbėgtų į važiuojamąją kelio dalį.
Dalis šventės dalyvių yra apgyvendinti mokyklose, todėl vakarais daugiau vaikų būna mokyklų teritorijose ir jų prieigose. Prie ugdymo įstaigų įrengti kelio ženklai „Vaikai“ primena vairuotojams apie būtinybę būti dar labiau atsargesniems.
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Šiose vietose svarbu ne tik laikytis nustatyto leistino greičio, bet ir vadovautis Kelių eismo taisyklių 24 punkto nuostata – vairuotojai privalo imtis papildomų atsargumo priemonių, kai kelyje yra vaikų ar asmenų su negalia.
Ypač atsargiai reikėtų važiuoti pro sustojusį mokyklinį autobusą ar transporto priemonę, pažymėtą vaikų vežimo skiriamuoju ženklu. Vaikai gali netikėtai išbėgti į važiuojamąją kelio dalį pro autobuso priekį ar galą, todėl tokiose situacijose būtinas maksimalus budrumas.