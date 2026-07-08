„Via Lietuva“ atnaujins virtinę vairuotojams svarbių objektų: štai kur vyks darbai

Artimiausiu metu visoje Lietuvoje bus atnaujinta dar dešimt tokių aikštelių.
„Atnaujinamos poilsio aikštelės yra svarbi kelionių dalis – jos užtikrina kokybišką vairuotojų poilsį, aiškų eismo organizavimą ir didesnį komfortą tiek lengvojo, tiek krovininio transporto naudotojams“, – teigia „Via Lietuva“ Projektų grupės vadovė Viktorija Petrėtienė.
Iki rekonstrukcijos ši, Raseinių raj. savivaldybėje, Ariogalos seniūnijoje, esanti poilsio aikštelė neatitiko šiuolaikinių keliautojų poreikių – joje nebuvo tinkamai įrengtos poilsio zonos, o esama kelio danga buvo nusidėvėjusi ir pažeista.
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Įgyvendinant projektą numatyta kompleksiškai atnaujinti aikštelės infrastruktūrą. Bus pakeista asfalto danga, įrengtos naujos stovėjimo vietos, sutvarkyta poilsio zona, nutiesti šaligatviai ir privažiavimo kelias, atnaujintas ženklinimas bei kiti gatvės elementai. Taip pat planuojama įrengti želdinius ir viešąjį tualetą, siekiant užtikrinti didesnį komfortą ir patogumą visiems keliautojams.
Poilsio aikštelės atnaujinimas šalia vieno intensyviausių šalies magistralinių kelių vykdomas siekiant gerinti transporto infrastruktūros kokybę ir teikiamų paslaugų lygį.
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Plėtojant ir modernizuojant poilsio aikšteles, jos pritaikomos skirtingų eismo dalyvių poreikiams, užtikrinant patogias, saugias ir funkcionalias keliones tiek lengvųjų automobilių vairuotojams, tiek krovininio transporto atstovams. Įgyvendinami sprendiniai orientuoti į komfortą, aiškų eismo organizavimą ir infrastruktūros prieinamumą visiems naudotojams, taip nuosekliai gerinant keliavimo kokybę visoje šalyje.
Rangos sutartis buvo pasirašyta praėjusių metų pabaigoje, o fiziniai darbai pradėti šių metų pavasarį. Šiuo metu darbai aktyviai vykdomi, o juos baigti planuojama iki kitų metų vidurio.
Darbus atlieka rangovas UAB „Fegda“. Sutarties vertė siekia beveik 1,5 mln. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu. Projektą parengė UAB „SRP Projektas“.
Tuo metu praėjusiais metais „Via Lietuva“ įrengė ir pirmąją sertifikuotą poilsio ir automobilių stovėjimo aikštelę, atitinkančią visus ES reikalavimus, valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 64-ajame kilometre, Marijampolės savivaldybėje. Šią vasarą planuojama atidaryti dar vieną tokio tipo aikštelę to paties kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai atkarpoje ties 95-uoju kilometru.
Tuo pačiu „Via Lietuva“, kartu su valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčia bendrove „Kelių priežiūra“, planuoja sistemingai gerinti poilsio aikštelių infrastruktūros būklę visoje šalyje. Numatyti darbai apima lokalų dangos atnaujinimą, biotualetų pastatymą, horizontalų ženklinimą, apšvietimo įrengimą bei kitus panašaus pobūdžio infrastruktūros gerinimo sprendinius.
Artimiausiu metu infrastruktūros gerinimo darbai planuojami šiose vietose esančiose poilsio aikštelėse:
A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, 292,90 km, dešinė kelio pusė;
A2 Vilnius–Panevėžys, 80,05 km, kairė kelio pusė;
A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai, 35,78 km, dešinė kelio pusė;
A9 Panevėžys–Šiauliai, 8,34 km, dešinė kelio pusė;
141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, 43,20 km, kairė kelio pusė;
A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, 165,64 km, dešinė kelio pusė;
A2 Vilnius–Panevėžys, 72,82 km, dešinė kelio pusė;
A2 Vilnius–Panevėžys, 72,82 km, kairė kelio pusė;
A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, 91,47 km, dešinė kelio pusė;
A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga, 47,45 km, dešinė kelio pusė.