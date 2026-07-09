Kitą savaitę šioje Vilniaus gatvėje prasidės eismo ribojimai, keisis dalis viešojo transporto maršrutų

Darbų zona perkeliama į Gedvydžių gatvės atkarpą prie A. Kulviečio klasikinės gimnazijos stadiono. Sutvarkius šį ruožą, bus užtikrintas sklandus lietaus vandens nutekėjimas net ir gausių kritulių metu, o važiuojamosios dalies danga taps stabilesnė.
Tęsiant paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukciją, Gedvydžių gatvė visiškai neuždaroma. Baigus antrąjį darbų etapą, panaikinti eismo ribojimai Gedvydžių ir L. Baliukevičiaus-Dzūko gatvių sankryžoje.
Trečiajame etape per darbų zoną pravažiuoti nebus galima, todėl Gedvydžių g. 22, 24, 27 ir 31 namus bus galima pasiekti iš L. Baliukevičiaus-Dzūko gatvės pusės, o Gedvydžių g. 1, 6, 8, 17, 29 ir 39 namus – iš Vėtrungių gatvės pusės.
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„Per pirmuosius du etapus jau atnaujinome beveik 400 metrų Gedvydžių gatvės paviršinių nuotekų tinklo. Šie darbai reikšmingai pagerino lietaus vandens surinkimą ir sumažino avarinių situacijų tikimybę. Trečiasis etapas leis nuosekliai užbaigti suplanuotus infrastruktūros atnaujinimo darbus. Gyventojams esame dėkingi už kantrybę ir bendradarbiavimą“, – sako „Grindos“ direktorius Jonas Davidavičius.
Kaip laikinai keičiasi viešojo transporto eismas?
– Gedvydžių g. keičiasi 3G, 5, 24, 57, 125 ir N4 maršrutų autobusų trasos;
– Ukmergės g. centro kryptimi autobusai laikinai nestoja Ukmergės st., pro kurią važiuoja 5, 24, 40, 43, 56 ir N6 maršrutų autobusai.
Viešojo transporto judėjimą realiu laiku galima stebėti JUDU švieslentėje, „m.Ticket“ ir „Google Maps“ programėlėse.