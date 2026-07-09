Vairuotojai niršta – apylanka virto kliūčių ruožu: „Keturiais ratais varomu „Subaru“ sunku išvažiuoti“

Liepos 7-ąją dešimčiai dienų uždaryta geležinkelio pervaža tarp Priekulės ir Vilkyčių, ties Dreižiais, o eismas nukreiptas dviem keliais.
Tačiau po gausaus lietaus šiomis dienomis vienas iš šių kelių – Priekulės Minijos gatvė, vėliau pereinanti į žvyrkelį – tapo sunkiai pravažiuojama, skundžiasi vietiniai.
„Antra diena, kelias praktiškai nepravažiuojamas. Lietus, sunkvežimiai, tokios provėžos, kad nes su savo keturiais ratais varomu „Subaru“ sunku išvažiuoti“, – sakė su naujienų portalu VE.lt ketvirtadienį susisiekęs vietos gyventojas.
Vyro manymu, sprendimas leisti apylanka važiuoti iki 32 tonų sveriančiam transportui buvo klaida.
„Gal reikėjo visiškai uždrausti sunkvežimių eismą“, – svarstė vyras.
Jo teigimu, šiuo keliu dėl itin prastos būklės nepravažiuoja ir viešasis transportas, o maršrutiniai autobusai priversti vykti kitu keliu, pro Vanagus ir Aisėnus.
Klaipėdos rajono savivaldybės atstovė teigė, kad gyventojai vietos valdžiai yra pranešę apie šią problemą, ruošiamasi skubiai ieškoti jos sprendimo būdų.
„Priekulės seniūnijoje situacijoje žinoma, dėl jos savivaldybėje bus šaukiamas skubus saugaus eismo komisijos posėdis, ieškoma būdų, kaip spręsti šį klausimą“, – naujienų portalui ketvirtadienį sakė Klaipėdos rajono savivaldybės atstovė spaudai Rita Rapalienė.
Geležinkelio pervažą remontuoti nuspręsta įvertinus prastą jos prieigų būklę: per ją einančiame kelyje yra susidariusios provėžos, kitų dangos pažeidimų, dėl kurių gali kilti pavojus eismo saugumui.
Ji dėl remonto bus uždaryta iki liepos 17-osios 16 valandos.