Šioje uostamiesčio gatvėje pradedamas remontas: ką žinoti vairuotojams

Kaip pranešė vietos savivaldybė, pirmiausia bus keičiami kelio bortai, o vėliau – frezuojama sena asfalto danga, klojamas naujas asfaltas ir montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai bus vykdomi etapais – pradedant link pietinės krypties (nuo Klaipėdos g. iki Panevėžio g.) ir vėliau persikeliant į šiaurinę kryptį.
„Siekiant, kad miestas nenustotų judėti, eismas nebus visiškai uždaromas, tačiau vairuotojų prašoma kantrybės ir atidumo: darbo dienomis, nuo 8 iki 17 valandos, darbai vyks atskirose 200–300 metrų ilgio atkarpose, tuo metu ribojant eismą vienoje eismo juostoje“, – pranešime nurodė savivaldybė.
Numatoma, kad pagrindiniai darbai turėtų trukti 2–3 mėnesius.
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Užbaigus šio ruožo remontą, darbai bus tęsiami kitoje miesto dalyje – ruože nuo Statybininkų pr. iki Baltijos pr. žiedo.