Apklausa: važiuodami šalia paspirtukininkų nesaugiai jaučiasi 62 proc. automobilių vairuotojų

Apklausos duomenimis, daugiau nei pusei vairuotojų (53 proc.) yra tekę staigiai stabdyti, kai paspirtuko vairuotojas netikėtai įvažiavo į perėją, dar 39 proc. apklaustųjų teigė susidūrę su situacija, kai paspirtukininkas netikėtai išvažiavo į važiuojamąją dalį.
Taip pat beveik trečdalis apklaustųjų nurodė susidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąja dalimi tarp automobilių, 27 proc. teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18 proc. jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio.
„Tyrimas rodo, kad vairuotojų saugumo jausmą šalia paspirtukininkų labiausiai mažina sunkiai prognozuojamos situacijos. Kai paspirtuko vairuotojas staiga įvažiuoja į perėją ar netikėtai išvažiuoja į važiuojamąją dalį, automobilio vairuotojui lieka labai mažai laiko sureaguoti“, – pranešime teigia „Swedbank“ draudimo bendrovės Klientų aptarnavimo ir žalų administravimo departamento vadovas Laimonas Garbenčius.
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Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis – 12 proc. apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8 proc. teigė patekę į smulkų incidentą.
Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66 proc. automobilių vairuotojų, iš kurių 23 proc. elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43 proc. kaip greičiau blogą. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7 proc. vairuotojų.
„Neigiamas vertinimas dažniausiai susijęs ne su pačia transporto priemone, o su vairuotojų patirtomis situacijomis kelyje. Kai automobilio vairuotojas yra priverstas staigiai stabdyti ar manevruoti dėl netikėto kito eismo dalyvio veiksmo, tai natūraliai mažina pasitikėjimą ir didina įtampą“, – pažymi L. Garbenčius.
Tyrimo duomenimis, 30 proc. vairuotojų mano, kad situaciją keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27 proc. apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22 proc. respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.
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Reprezentatyvų šalies gyventojų nuomonės tyrimą šių metų balandžio mėnesį „Swedbank“ užsakymu atliko rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 18–75 metų amžiaus 1 025 vairuojantys respondentai.
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