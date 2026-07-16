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Pasitikrinkite – dalis autobusų Vilniuje važiuoja ne pagal įprastą tvarkaraštį

2026 m. liepos 16 d. 15:58
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Vilniuje keliaujantiems viešuoju transportu gali tekti susidurti su nenumatytais trikdžiais, praneša savivaldybės įmonė „JUDU“.
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Liepos 16 d. dėl vyksiančių rungtynių Žalgirio namų stadione (Stadiono g. 2), nežymiai keičiausi šių autobusų eismo tvarkaraščiai: 2, 3, 4, 12, 16, 19, 41, 58, 61, 78, 82.
„Kviečiame atkreipti dėmesį ir iš anksto susiplanuoti savo keliones“, – kreiptasi į keleivius.
Laikini tvarkaraščiai skelbiami svetainėse www.judu.lt ir www.stops.lt.
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Viešojo transporto judėjimą realiu laiku galima stebėti „JUDU“ virtualioje švieslentėje arba „JUDU“ ir „m.Ticket“ programėlėse.
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