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Prieš Jūros šventę – gera žinia klaipėdiečiams ir miesto svečiams

2026 m. liepos 16 d. 12:05
Klaipėdos miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė vykdo pažadą iki Jūros šventės atverti H. Manto gatvės atkarpą ties Atgimimo aikšte, skelbia Klaipėdos miesto savivaldybė.
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Jau netrukus segmentine tvora apstatyta gatvė atsivers – ja bus galima judėti dviem kryptimis, nes nuo šiandien (liepos 16 d.) pradedami asfaltavimo darbai, kurie truks iki liepos 20 dienos.
Siekiant netrikdyti eismo dienos metu, asfaltavimo darbai bus vykdomi naktimis. Jie apims H. Manto gatvės atkarpą ties Atgimimo aikšte (tarp Biržos tilto ir Liepų g.).
Šiuo metu jau baigti paruošiamieji darbai – pakeisti bortai.
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