Į portalą „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi kaunietis, teigdamas, kad antradienį po pietų jo žmona važiavo Tunelio gatve traukinių stoties link, kai tuo metu skiriamojoje juostoje darbuotojai trimeriais pjovė žolę.
Pasak skaitytojo, smūgis buvo toks stiprus, kad sudužusio stiklo šukės pabiro ant galinės sėdynės ir kūdikio automobilinės kėdutės. Laimei, tuo metu kėdutė buvo tuščia.
„Netikėtai į automobilio galinį langą pataikė akmuo – pasigirdo stiprus smūgis, stiklas sudužo, o šukės pažiro ant galinės sėdynės, ant kūdikio automobilinės kėdutės. Ačiū Dievui, tuo metu kėdutė buvo tuščia“, – rašė skaitytojas.
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Kaunietis teigia, kad pildant draudimui reikalingus dokumentus darbų vadovas esą minėjo, jog panašių atvejų pasitaiko dažnai. Dėl to gyventojas kelia klausimus, ar žolės pjovimo darbai organizuojami pakankamai saugiai.
„Ar tikrai imamasi visų įmanomų priemonių, kad pjaunant žolę akmenys nebūtų svaidomi į pravažiuojančius automobilius?“ – klausia skaitytojas.
„Kauno švara“: nutikimų užfiksuojama iki 20 kartų
Į situaciją reagavo „Kauno švara“. Bendrovė nurodė, kad žolės pjovimo metu tokie incidentai gali pasitaikyti, nes žaliosiose zonose ar pakelėse gali būti akmenų, kurie šienavimo metu pakeliami ir gali padaryti žalą.
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„Kauno švara“ taip pat pabrėžė, kad informacija apie neva per dieną fiksuojamus apie 20 tokių atvejų yra netiksli. Bendrovės teigimu, per metus užfiksuojama iki 20 panašių incidentų.
Įmonė tikina nuolat instruktuojanti darbuotojus ir primenanti saugaus darbo reikalavimus. Jei šienavimo metu padaroma žala gyventojų turtui, ji administruojama nustatyta tvarka ir atlyginama pagal bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sąlygas.
Kauno švaraAutomobilisžolės pjovimas
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