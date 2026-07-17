Palangoje gaudė ir pavyzdingus paspirtukų vairuotojus

Nors elektrinių paspirtukų vairuotojai privalo saugoti save ir dėvėti šalmus, šios taisyklės laikosi toli gražu ne visi. Kaip pastebi prevencinius reidus organizuojantys policijos pareigūnai, vasara besimėgaujantys paspirtukininkai šalmus pamiršta maždaug trečdalis.
„Policijos tikslas – ne tik nustatyti pažeidimus ir taikyti atsakomybę. Mums ne mažiau svarbu pastebėti ir paskatinti tuos eismo dalyvius, kurie kasdien rodo gerą pavyzdį – laikosi taisyklių, dėvi šalmus, rūpinasi savo ir kitų saugumu.
Didžioji dauguma žmonių eisme elgiasi atsakingai, ir tai norime akcentuoti. Tačiau vis dar pasitaiko tokių, kurie sąmoningai ignoruoja Kelių eismo taisykles, todėl policija ir toliau principingai reaguos į tokius pažeidimus. Mūsų tikslas – kad saugus elgesys taptų norma, o ne išimtimi“, – sako Vytautas Grašys, Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro viršininkas.
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„Paspirtukų populiarumas mūsų miestuose sparčiai auga, tačiau kartu auga ir su jais susijusių incidentų skaičius. Mes, kaip draudimo bendrovė, matome jų pasekmes. Dalies jų buvo galima išvengti ar bent jau gerokai sušvelninti, jei paspirtukų vairuotojai būtų važiavę atsargiau ar dėvėję apsaugos priemones, – sako draudimo bendrovės „If“ vyriausioji žalų specialistė Elena Subelė. –
Dėmesys į paspirtukų vairuotojus dažnai atkreipiamas tada, kai nutinka nelaimė. Tačiau mes norime parodyti dėmesį tiems, kurie važiuoja atsakingai – pasirenka saugų greitį, dėvi šalmus, yra dėmesingi kitiems eismo dalyviams. Saugus važiavimas – ne tik asmeninis pasirinkimas, bet ir pagarba aplinkiniams. Tikime, kad tokie pavyzdžiai daro miestą saugesnį mums visiems.“
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Pavyzdingiausius paspirtukų vairuotojus draudimo bendrovė paskatino įteikdama nelaimingų atsitikimų draudimą visai likusiai vasarai bei padovanojo atšvaitus.
„Atšvaitas gali atrodyti kaip smulkmena, tačiau iš tiesų gali padėti išvengti nelaimės. Matomumas kelyje yra toks pat svarbus kaip ir šalmas ar saugus greitis – kuo geriau vieni kitus matome, tuo saugesni esame“, – sako E. Subelė.
Per pirmąjį šių metų pusmetį policijos pareigūnai užfiksavo daugiau kaip 4 tūkst. Kelių eismo taisyklių pažeidimų, kuriuos padarė elektrinių mikrojudumo priemonių ir motorinių dviračių vairuotojai. Skaičiuojama, kad daugiau kaip 3 tūkst. pažeidėjų nedėvėjo šalmo, o daugiau kaip 400 pažeidėjų buvo neblaivūs, apsvaigę ar vengė patikrinimo.