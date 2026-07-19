Viena akimirka pakeitė viską: po mirtinos avarijos Lenkijoje prakalbo liudininkai

Vietos gyventojai sako, kad sunku žodžiais nusakyti tai, ką išvydo pirmieji avarijos liudininkai.
Leidinio duomenimis, liepos 14-osios rytą 26-erių Robertas P. į darbą išėjo ketvirtą valandą ryto. Jaunas vyras buvo kilęs iš nedidelio Žyveco apskrities kaimo ir pastaruosius penkerius metus dirbo betono gamybos įmonės vairuotoju.
Tądien jis pavadavo atostogaujantį kolegą. Ryte atliko reisus savivarčiu, o apie 14.40 val. Žyviecos gatve Černichove važiavo Międzybrodzie Bialskie miestelio link.
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„Fakt“ taip pat skelbia, kad vaizdo registratorius automobilyje, važiavusiame už betono maišyklės, užfiksavo paskutines tragedijos akimirkas. Įraše matyti, jog sunkvežimis retkarčiais nežymiai svyruoja, tačiau vairuotojas važiuoja užtikrintai. Kelio vingyje transporto priemonė netikėtai kliudė dešinįjį kelkraštį, o po akimirkos visa mase vertėsi ant kairiojo šono.
Apvirtusi betono maišyklė kliudė dviračiu važiavusią 31 metų Krokuvos apskrities gyventoją ir automobilį „Toyota“, kurį vairavo 19-metis Opolės apskrities gyventojas.
„Apvirtusi transporto priemonė susidūrė su dviračiu važiavusia 31 metų Krokuvos apskrities gyventoja ir automobiliu „Toyota“, kurį vairavo 19-metis Opolės apskrities gyventojas“, – „Fakt“ cituoja Žyveco policijos atstovą Bogusławą Rosą.
Pats susidūrimo momentas vaizdo įraše neužfiksuotas. Betono maišyklės vairuotojas ir dviratininkė žuvo įvykio vietoje, o 19-metis lengvojo automobilio vairuotojas išgyveno.
Liudininkai iki šiol negali pamiršti kraupių vaizdų
„Fakt“ kalbinti tragedijos liudininkai pasakojo, kad pirmiausia išgirdo galingą smūgį ir metalo džeržgesį.
„Išgirdome galingą smūgį, metalo džeržgesį. Bėgau kiek įkabindamas. Pamačiau ant kelio gulinčią apvirtusią betono maišyklę. Pro šalį važiavo kiti automobiliai, tačiau niekas nesustojo“, – leidiniui pasakojo vyras, tuo metu buvęs paplūdimyje prie Černichovo užtvankos.
Į nelaimės vietą pirmieji atskubėjo netoliese esančių namų gyventojai.
„Dviratininkė gulėjo kelkraštyje, maždaug penki metrai nuo apvirtusios betono maišyklės. Ji buvo be sąmonės, visa kruvina, sunkiai sužalota. Jai pritrūko vos kelių centimetrų ir trupučio sėkmės, kad sunkvežimis jos nenustumtų nuo kelio“, – pasakojo vienas iš žmonių, skubėjusių padėti nukentėjusiesiems.
Kitas liudininkas „Fakt“ teigė, kad jo kaimynas gaivino dviratininkę, jis pats skambino pagalbos telefonu 112, o brolis bandė padėti betono maišyklės vairuotojui.
Dar vienas liudininkas prisiminė, kad vairuotojas buvo be sąmonės, o prieiti prie kabinos buvo itin sunku.
„Aplink viskas buvo išmėtyta, atrodė, kad sunkvežimis tarsi įsmigo į žemę. Prieiti prie kabinos buvo labai sunku. Man pasirodė, kad vairuotojui į nugarą buvo įsmigusi metalo detalė. Atrodė, jog jis nebuvo prisisegęs saugos diržo“, – „Fakt“ pasakojo vyras.
Netrukus į nelaimės vietą atvyko ir likę dviratininkų grupės nariai – trys moterys ir vienas vyras. Iš pradžių jie dar nežinojo, kad jų bendrakeleivė žuvo.
„Ji važiavo grupės priekyje ir buvo atsiplėšusi nuo kitų. Iš dviračio buvo matyti, kad sportavo rimtai ir važinėjo profesionaliai“, – leidiniui pasakojo liudininkai.
Žuvusi 31 metų moteris buvo Krokuvos apskrities gyventoja. Pasak „Fakt“, į Černichovą ji buvo atvykusi studijų draugės kvietimu, o lemtingąją dieną su bičiuliais išsiruošė pasivažinėti dviračiais. Jos žūties vietoje dabar dega dvi žvakės su užrašu „Mylimai mamai“.
Tyrėjai aiškinasi nelaimės priežastis
Kol kas neaišku, kodėl betono maišyklė netikėtai nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
„Ikiteisminio tyrimo metu bus nustatomos tikslios šios tragiškos nelaimės priežastys ir aplinkybės“, – teigė Žyveco policijos atstovas B. Rosas.
Ivykio vietoje dirbo eismo įvykių rekonstrukcijos ekspertas. Tyrėjai ketina detaliai ištirti sudaužytą betono maišyklę ir nustatyti, kas lėmė šią dviejų žmonių gyvybes nusinešusią tragediją.
Užfiksuota avarijos akimirka: https://www.facebook.com/share/v/1eJAcVwMyu/
avarijabetono maišyklėLenkija
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