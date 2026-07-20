AutoSaugus eismas

Europos šalis imasi griežtų priemonių – vaikams nebeleis važinėti elektriniais paspirtukais

2026 m. liepos 20 d. 17:16
Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17-os metų asmenims, pirmadienį, liepos 20 d., pareiškė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministeriją paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai.
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„Paspirtukai vaikams dabar bus uždrausti pagal įstatymo projektą, dėl kurio bus balsuojama rytoj“, – televizijos kanalui „Skai TV“ sakė transporto ministro pavaduotojas Giorgos Kotsiras.
Jo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17-os metų asmenims, didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas.
„Remiantis statistika, pastebėjome, kad tarp jaunesnių nei 17-os metų mūsų piliečių nelaimingų atsitikimų skaičius didėja“, – sakė G. Kotsiras.
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Graikijaelektrinis paspirtukasDraudimas
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