Europos šalis imasi griežtų priemonių – vaikams nebeleis važinėti elektriniais paspirtukais

„Paspirtukai vaikams dabar bus uždrausti pagal įstatymo projektą, dėl kurio bus balsuojama rytoj“, – televizijos kanalui „Skai TV“ sakė transporto ministro pavaduotojas Giorgos Kotsiras.
Jo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17-os metų asmenims, didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas.
„Remiantis statistika, pastebėjome, kad tarp jaunesnių nei 17-os metų mūsų piliečių nelaimingų atsitikimų skaičius didėja“, – sakė G. Kotsiras.
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Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeisti apie 400 vaikų ir paauglių. Nemažai iš jų – mirtinai.
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