Prieš artėjančią liūtį – įspėjimas vilniečiams: į kiekvieną kvadratinį metrą gali iškristi 20 litrų vandens

Taip pat prognozuojami iki 9 m/s siekiantys vėjo gūsiai.
Dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikimai. Kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai.
„Judu“ rekomenduoja planuoti keliones atsakingai ir pasirinkti saugų greitį, vengti staigių manevrų ir, jei įmanoma, nevažiuoti per užlietus kelio ruožus, nepalikti automobilių žemiausiose ar prie medžių esančiose vietose, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu.
Susiję straipsniai
Pastebėjus dėl liūties kilusias problemas, gyventojai raginami nelikti abejingi ir apie jas pranešti atsakingoms tarnyboms.