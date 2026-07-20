AutoSaugus eismas

Prieš artėjančią liūtį – įspėjimas vilniečiams: į kiekvieną kvadratinį metrą gali iškristi 20 litrų vandens

2026 m. liepos 20 d. 12:17
Lrytas.lt
Pirmadienį, liepos 20 d., Vilniuje prognozuojamas smarkus lietus. Kaip feisbuke rašo savivaldybės įmonė „Judu“, sinoptikų duomenimis, sostinėje gali iškristi 15–20 mm kritulių. Tai reiškia, kad ant kiekvieno kvadratinio metro žemės gali iškristi 15–20 litrų vandens.
Daugiau nuotraukų (1)
Taip pat prognozuojami iki 9 m/s siekiantys vėjo gūsiai.
Dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikimai. Kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai.
„Judu“ rekomenduoja planuoti keliones atsakingai ir pasirinkti saugų greitį, vengti staigių manevrų ir, jei įmanoma, nevažiuoti per užlietus kelio ruožus, nepalikti automobilių žemiausiose ar prie medžių esančiose vietose, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu.
Susiję straipsniai
Sinoptikė perspėja – orai versis aukštyn kojomis: Lietuvą po nakties pasieks galingas ciklonas

Sinoptikė perspėja – orai versis aukštyn kojomis: Lietuvą po nakties pasieks galingas ciklonas

Audros debesys slenka per Lietuvą: lietuviai dalinasi iškalbingais kadrais

Audros debesys slenka per Lietuvą: lietuviai dalinasi iškalbingais kadrais (1)

Slenkant lietaus debesims – perspėjimai daliai Lietuvos miestų

Slenkant lietaus debesims – perspėjimai daliai Lietuvos miestų

Pastebėjus dėl liūties kilusias problemas, gyventojai raginami nelikti abejingi ir apie jas pranešti atsakingoms tarnyboms.
liūtiskrituliai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.