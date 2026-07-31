AutoSaugus eismas

Magistralėje Kauno link – masinė avarija

2026 m. liepos 31 d. 11:56
Prieš pat penktadienio vidurdienį pranešama apie masinę avariją A1 kelyje. Anot vairuotojų, formuojasi didelė spūstis.
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„A1 kelyje gan rimta avarija, pravažiavus Kaišiadoris, ties Karčiupiu. Susidūrė penki automobiliai, didelis kamštis į Kauno pusę“, – penktadienį apie 11.24 val. portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytoja.
„Stipri avarija neprivažiavus taisomo marių tilto autostradoje link Kauno. Kokios 3–5 susidūrusios auto. Ties remontais kelio“, – pranešė dar vienas skaitytojas. Apie didelę spūstį automagistralėje A1 vairuotojus informuoja ir navigacijos programėlė „Waze“.
Tikimės papildyti policijos informacija.
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