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Dalis Vilniaus – skendo: šie namai atsidūrė kritinėje situacijoje

2026 m. rugpjūčio 3 d. 11:39
Lrytas.lt
„Grinda“ feisbuke pasidalijo neįprastais vaizdais. Nuotraukose užfiksuota požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, kuri buvo apsemta vandeniu. Teigiama, kad tvarkymo darbai tęsėsi pusę paros.
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„Per 12 valandų iš šio požeminio garažo išsiurbėme apie 2 tūkst. kubinių metrų vandens. Tai – 2 mln. litrų arba beveik visas olimpinis plaukimo baseinas“, – rašo „Grinda“ atstovai.
Pasak įmonės, šie namai pateko į kritines situacijas.
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„Nors tokiais atvejais paprastai rūpinasi namo administratoriai, negalėjome palikti žmonių vienų. Audros padarinius mieste šalinome ir visą praėjusią naktį: valėme lietaus surinkimo šulinėlius, šalinome nuvirtusius medžius ir suneštą smėlį, siurbėme vandenį iš įvairiausių vietų. Šiandien darbus tęsiame toliau“, – žada „Grinda“.
Grindapotvynis

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