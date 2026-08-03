Dalis Vilniaus – skendo: šie namai atsidūrė kritinėje situacijoje

„Per 12 valandų iš šio požeminio garažo išsiurbėme apie 2 tūkst. kubinių metrų vandens. Tai – 2 mln. litrų arba beveik visas olimpinis plaukimo baseinas“, – rašo „Grinda“ atstovai.
Pasak įmonės, šie namai pateko į kritines situacijas.
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„Nors tokiais atvejais paprastai rūpinasi namo administratoriai, negalėjome palikti žmonių vienų. Audros padarinius mieste šalinome ir visą praėjusią naktį: valėme lietaus surinkimo šulinėlius, šalinome nuvirtusius medžius ir suneštą smėlį, siurbėme vandenį iš įvairiausių vietų. Šiandien darbus tęsiame toliau“, – žada „Grinda“.