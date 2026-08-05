Dar vienoje Vilniaus gatvėje prasideda kapitalinis remontas: štai, ką privalu žinoti vairuotojams

Po remonto Jogailos gatvėje bus įrengtas naujas dviračių takas, atnaujinta važiuojamoji dalis, įrengti nauji šaligatviai, pagerės pėsčiųjų, dviratininkų ir viešojo transporto judėjimo sąlygos.
„Naujasis dviračių takas sujungs Gedimino prospektą ir Islandijos gatvę, todėl dviratininkams nebereikės važiuoti bendrame sraute su automobiliais ir autobusais“, – skelbia JUDU.
Taip pat pabrėžiama, kad eismo organizavimas nesikeičia:
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• nuo Gedimino prospekto link Pamėnkalnio gatvės išlieka vienpusis eismas;
• priešinga kryptimi galės važiuoti tik viešasis transportas;
• ties Islandijos stotele bus įrengta papildoma eismo juosta viešajam transportui.
„Kapitalinio remonto darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos.
Transporto judėjimą realiuoju laiku galėsite stebėti JUDU švieslentėje arba JUDU programėlėje.
Rekomenduojame prieš kelionę pasitikrinti maršrutų informaciją realiu laiku ir planuoti keliones su laiko atsarga“, – rekomenduoja JUDU.