Klaipėdiečiai susirūpino dėl paslaptingo jaunuolio: paaiškėjo, ką jis kas rytą veikia ant tilto

Skaitytojai pastebi, kad vasarą, dažniausiai apie 8–9 val. ryto, ant Biržos tilto nuolat stovi jaunuolis. Kartais jis vilki ryškią skiriamąją liemenę, būna rytų, kai stovi apsirengęs įprastais drabužiais.
Žmonės svarsto, kad galbūt eismą ant Biržos tilto stebi „Klaipėdos keleivinio transportas“ (KKT) darbuotojas, tačiau stebisi, kam tada reikalingos vaizdo kameros, nukreiptos į Tiltų gatvę.
Klaipėdos savivaldybės Transporto skyriaus patarėjas Gediminas Kalasūnas skuba nuraminti gyventojus – ant Biržos tilto kontrolę iš tiesų vykdo KKT kontrolieriai. Jie stebi, kaip maršrutiniai autobusai važiuoja tiltu, ir užtikrina, kad vienu metu juo nevažiuotų daugiau nei vienas autobusas – taip siekiama sumažinti tilto apkrovas.
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Apie nustatytus pažeidimo atvejus informacija perduodama vežėjams. Vežėjai yra informuoti, jog vairuotojai privalo sulaukti, kol tiltu pravažiuos autobusas, ir tik tada važiuoti tiltu toliau.
Vasaros metu ant tilto budi jaunimas – G. Kalasūno teigimu, tai sezono metu įdarbinti KKT kontrolieriai.
Klaipėdos savivaldybė, saugodama Biržos tiltą, dar pernai nustatė tvarką, kad jei ant tilto jau yra užvažiavęs bent vienas automobilis, maršrutinis autobusas turi sustoti, palaukti, kol jis pervažiuos tiltą, ir tik po to važiuoti.
Tokia tvarka oficialiai nustatyta remiantis su vežėjais pasirašytomis sutartimis ir galioja tik miesto maršrutiniams autobusams.
Pernai ne vienas Klaipėdos viešojo transporto autobusų vairuotojų buvo priversti susimokėti po 50 eurų, už tai, kad netinkamai važiavo per Biržos tiltą.
2025 metų birželį buvo baigtas skubus tilto remontas. Buvo tvarkoma tilto konstrukcija, kad keltų mažiau triukšmo. Darbus atliko UAB „Viadukas“. Tam skirta apie 60 tūkst. eurų.
Po remonto du kartus buvo bandoma pakelti tiltą, tačiau tinkamai neveikė jo kėlimo mechanizmas.
Klaipėdos savivaldybė pripažįsta, kad reikalingas tilto kapitalinis remontas, tačiau kada jis galėtų būti atliktas – nėra aišku.