Stiprus vėjas sumaitojo penkis automobilius: savininkams – vienas kelias

Incidentas, per kurį ant transporto priemonių užvirto didžiulis gluosnis, paskatino kalbas apie tai, kad gyventojai jau seniau buvo prašę tą medį nukirsti, tačiau seniūnija leidimo to padaryti negavo. Maža to, gyventojai kreipėsi ir dėl žalos atlyginimo į savivaldybę, tik ar tas kreipimasis pavirs pinigais, už kuriuos bus galima remontuoti sugadintus automobilius, – dar klausimas.
Seniūnas: „Laimė, kad žmonių nesužalojo“
Pranešimas apie incidentą bendruoju pagalbos numeriu gautas vėlų vakarą. Į įvykio vietą atvykusios specialiosios tarnybos pamatė, kad didžiulis gluosnis, lūžęs prie pat kamieno apačios, buvo visiškai užgulęs penkis lengvuosius automobilius. Ugniagesiai gelbėtojai grandininiais pjūklais medį supjaustė ir patraukė nuo sulamdytų automobilių.
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Po valymo darbų aikštelės danga buvo nušluota, tačiau savininkams liko ne tik sudaužyti stiklai ir įlenkti kėbulai, bet ir daug klausimų dėl nuostolių atlyginimo.
Josvainių seniūnas Algimantas Srividas pripažįsta, kad šis įvykis sukėlė daug diskusijų. Pasak jo, gyventojų nuomonės dėl minėto medžio likimo anksčiau išsiskyrė.
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„Visi dabar sako, kad medį neva seniai kirsti reikėjo, bet kai buvo kalbama apie tai, daug buvo ir besipriešinančių šiai minčiai. Kas galėjo pagalvoti, kad taip nutiks?
Juolab kad niekur kitur vėjas žalos nepadarė – nei prie kapinių, nei miestelyje. O ten gerokai senesnių medžių stovi, bet jie kaip stovėjo, taip ir stovi.
Kai kurie žmonės anksčiau prašė nupjauti tą medį, jis buvo apžiūrėtas, bet tada atrodė patenkinamos būklės. Nedavė leidimo jį nupjauti“, – pasakojo seniūnas.
A. Srividas pabrėžė, kad kritinis momentas buvo vėjo kryptis ir vieta.
„Ten, tarp namų, matyt, vėjo gūsis įsisuko ir išgriuvo tas medis. Vakaras buvo, visi buvo jau namie, mašinų aikštelė pilna… Laimė tik, kad žmonių nesužalojo“, – sakė jis.
Seniūno žiniomis, visi apgadinti automobiliai buvo senesni, o jų savininkai neturėjo kasko draudimo, tad finansinė našta krenta tiesiai ant jų pečių.
Savivaldybė vertina „force majeure“ tikimybę
Ir vis dėlto ne visi gyventojai nuolankiai sutiko tvarkyti sudaužytus automobilius savo lėšomis. Kėdainių rajono savivaldybė patvirtino, kad vieno gyventojo prašymas dėl žalos atlyginimo jau pasiekė administraciją, tačiau skubotų pažadų nei jam, nei kitiems nukentėjusiems nedalija.
„Gyventojo prašymas yra nagrinėjamas komisijos. Ar gali tikėtis kompensacijos, atsakyti šiuo metu negalime, kol neatliktas tyrimas“, – teigiama oficialiame atsakyme.
Savivaldybės specialistai aiškinsis, ar liepos 12-ąją kilęs škvalas gali būti laikomas nenugalimos jėgos aplinkybe (force majeure).
„Atlikus tyrimą paaiškės, ar Josvainiuose kilęs škvalas nesudarė sąlygų atleisti nuo atsakomybės. Želdinių priežiūros ir kitos aplinkybės bus vertinamos taip pat.
Turimais duomenimis, leidimas medžiui kirsti duotas nebuvo dėl to, kad medžio būklė, 2025 m. kovo mėn. duomenimis, buvo įvertinta kaip patenkinama“, – situaciją komentavo savivaldybės atstovai.
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