Prašo susilaikyti nuo nebūtinų kelionių: gali virsti medžiai ir tvinti gatvės

Išlieka tikimybė, kad pavojingiausia audros dalis sustos Lenkijoje arba Baltarusijoje, tačiau šiuo metu Vilniuje prognozuojama perkūnija, smarkus lietus (15–30 mm), škvalas (15–20 m/s) ir kruša.
„Dar vakar sustiprinome budinčias komandas ir pasitelkėme papildomos technikos, kad būtume pasiruošę operatyviai reaguoti į galimus audros padarinius.
Sostinėje galimi gatvių užtvindymai, eismo sutrikimai, medžių ir šakų virtimai“, – feisbuke įspėja miesto tvarkymo įmonė „Grinda“.
Susiję straipsniai
Jos specialistai rekomenduoja po pietų sekti naujausią informaciją ir, esant galimybei, vengti nebūtinų kelionių mieste.
Nevažiuokite per užtvindytas gatves, nestovėkite ir nepalikite automobilių po medžiais, pasirūpinkite savo bei savo turto saugumu.