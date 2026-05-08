Vilniaus gatvėse – didžiulės spūstys: šias miesto arterijas geriau aplenkite

Kaip matyti JUDU švieslentėje, spūstys kai kuriose Vilniaus gatvėse pradėjo formuotis po 14 val.
Šiuo metu didžiausios grūstys fiksuojamos šiose gatvėse:
- Žirnių g. link Minsko pl.–Liepkalnio–Žirnių g. sankryžos (iš centro).
- Olandų g. link Olandų žiedo.
- Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (iš centro).
- Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos.
- Kareivių g. link Kareivių g.–Žirmūnų g. sankryžos (važiuojant nuo O. Milašiaus g.).
- Kareivių g. link Kareivių—Verkių g. sankryžos (nuo Žirmūnų g.)
- Lukiškių g. link Lukiškių–Gynėjų g. sankryžos.
- Kareivių g. link Kareivių–Kalvarijų–Ozo g. sankryžos.
- Konstitucijos pr. link Konstitucijos pr. — T. Narbuto g. žiedo.
- Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės).
- Kareivių g. link Kareivių–Žirmūnų g. sankryžos (nuo Verkių g.).
- Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Ukmergės g. sankryžos (į centrą).
- Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžos (iš centro).
- Tūkstantmečio g. link Oslo g.
- Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g. (į centrą).
- Antakalnio g. link Olandų žiedo.
- Eišiškių pl. link Salininkų.
- Kalvarijų g. link Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. sankryžos (iš centro).
- Tūkstantmečio g. link Žirnių g.
- J. Jasinskio g. link J. Jasinskio — Pamėnkalnio — V. Kudirkos g. sankryžos.
Vilniuje taip pat užfiksuoti ir keli eismo įvykiai. Vienas jų – Panerių g. ties Algirdo g.
Pranešama ir apie viešojo transporto eismo įvykį Mykolo Biržiškos gimnazijos stotelėje, Taikos g.