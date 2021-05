Įmonės „Cenex“ atliktas tyrimas parodė, kad važinėjimas elektriniu paspirtuku padeda sumažinti išmetamo CO2 kiekį nuo 66 iki 90 procentų, palyginus tokį patį atstumą važiuojant su mašina. Tad paspirtukai ne tik greita, bet ir žalia transporto priemonė.

Sveika baterija – ilgos kelionės

Elektrinėse transporto priemonėse dažniausiai naudojamos ličio-jonų baterijos. Teoriškai ličio-jonų baterijos efektyviausiai veikia tada, kai pasižymi 20-80% įkrovimu.

Prekybos centro internete „Varlė.lt“ specialistas Igoris Tkačenko pažymi, kad jos yra pakankamai jautrios, todėl teisingai neprižiūrimos labai greitai gali prarasti savo talpą, kuri tiesiogiai susijusi su autonominio veikimo laiku.

„Neperkraukite baterijos – vos tik baterija pilnai įkraunama, ją reikėtų atjungti nuo maitinimo. Tai neleis aktyvuoti naujų įkrovimo ciklų, kurie sumažina baterijos veikimo trukmę. Be to, per ilgas baterijos įkrovimas, pavyzdžiui, paliekant per naktį, gali labai pažeisti bateriją, perkaitinti ją ar net tapti gaisro priežastimi. O šiaip galioja universalios krovimo taisyklės: naudokite originalų įkroviklį, įkrovimą atlikti tik išnaudojus visą bateriją, venkite pavienių trumpų krovimo ciklų“, – pasakoja I.Tkačenko.

Kitas, ypač vasarą svarbus veiksnys, yra šiluma. Baterijos perkaitimas gali kainuoti ne tik pasivažinėjimo trukmę, bet ir paspirtuko gyvybę: „Venkite elektrinį paspirtuką ar riedį palikinėti saulėje, jį reikia laikyti ten kur nėra tiesioginių saulės spindulių ir temperatūra yra pastovi. Laikant jį per šiltai ar šaltai, galite sugadinti akumuliatorių. Taip pat, esant aukštai lauko temperatūrai, venkite intensyvių distancijų, pavyzdžiui, važiuoti į aukštą kalną, nes rizikuojate per daug apkrauti bateriją“.

Vanduo ir drėgmė

„Varlė.lt“ specialistas įspėja apie trumpųjų jungimų riziką. Visų pirma, tai aktualu tada, kai elektrinis paspirtukas ar riedis sušlampa.

Nors dauguma paspirtukų turi apsaugą nuo vandens, bet idealiu atveju reikėtų išimti bateriją ir leisti įrenginiui išdžiūti. Šią procedūrą reikėtų patikėti specialistams, nes galite sugadinti bateriją ar elektros grandinę.

„Prižiūrint paspirtuką reikėtų vadovautis protingumo principais. Nors šis įrenginys tikrai nėra lepus, o dauguma el. paspirtukų gamintojų turi IP reitingą, bet nuolatinė drėgmė gali padaryti ilgalaikę žalą. Tad laikantis idealių gamintojo rekomendacijų paprasčiausiai ilgiau turėsite gerai veikiantį daiktą“, – teigia specialistas.

Taip pat svarbu pasirūpinti ir tinkama dalių apsauga važinėjantis per lietų. Jei dažnai važiuojate drėgnomis sąlygomis, nepamirškite saugoti metalinius komponentus nuo korozijos. Jei pastebite, kad pradeda formuotis, nuvalykite ją rūdžių valikliu.

Nemesk kelio dėl takelio

Šis posakis neįtikėtinai tinka siekiant turėti greitą ir sveiką el. paspirtuką. Dauguma paspirtukų yra sukurti kaip miesto transporto priemonė, tad kuo kelio danga lygesnė ir geresnė – tuo komfortiškiau ne tik jums, bet ir jam pačiam.

„Standartinio paspirtuko ratai yra skirti asfaltui ir kitoms lygioms dangoms. Jais sunku važiuoti per žolę, tuo labiau žvyrkelį. Tačiau dauguma gamintojų siūlo rinktis ne tik miesto, bet sportinius paspirtukus. Tokių paspirtukų techninės specifikacijos jau visai kitos, ratai pritaikyti įvairiems paviršiams, pavyzdžiui, optimalaus 20,3 cm skersmens padangos padės užvažiuoti į 30–35° įkalnes. Amortizatoriai sušvelnina kelio nelygumus bei užtikrina išskirtinį patogumą važiuojant. O galiniame rate esantis bešepetėlinis variklis gali įveikti nuolydžius ar net stačius šlaitus“, – pasakoja specialistas I.Tkačenko.

Tad prieš perkant el. paspirtuką, pirmiausia būtina išsirinkti tokią transporto priemonę, kuri geriausiai atitiks poreikius.