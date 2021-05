„Baidu“ išlaikė specialų testą ir pradeda bepiločių taksi paslaugą. Tiesa, automobilius stebės per atstumą ir prireikus į jų valdymą įsikiš operatoriai. Be to, šią transporto priemonę pirmomis dienomis nuo keleivio sėdynės stebės „Baidu“ operatorius.

Keleiviams, kai automobiliai jau pradės kursuoti be jokio žmogaus, prieš sėdant reikės per specialią mobilią programėlę patvirtinti savo tapatybę. Automobilis nepradės judėti, kol visi sėdintys viduje nebus prisisegę saugos diržų.

Ši paslauga pradėjo veikti viename Pekino rajone nuo sekmadienio – gegužės 2 d. Kol kas sistemoje yra 10 automobilių, kurie kursuoja per aštuonias stoteles, maždaug trijų kvadratinių kilometrų plote, taigi atstumai nėra itin dideli. Beje, tai tas pats rajonas, kuriame yra įrengtas Pekino olimpinis kaimelis ir kur vyks – kitų metų Žiemos olimpinės žaidynės.

Manoma, kad per metus ši paslauga išplis ir Žiemos olimpinių žaidynių dalyviai galės ja laisvai ir plačiai naudotis.