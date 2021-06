Nerekomenduoja pildytis kioskuose ar palapinėse

Vilniuje dirbančio „Kondicionierių centro“ vadovas Jonas Ignatavičius naujienų portalui lrytas.lt pasakojo, kad šiemet pavasaris vėlavo – gegužės mėnuo buvo šaltokas, todėl įprasto tokiam metų laikui klientų srauto nebuvo. Žmonės aktyviau pradėjo pildytis kondicionierius tik pirmąją birželio savaitę.

Anot pašnekovo, įmonėje kondicionierių pildymas ir patikra yra be išankstinės registracijos: „Stengiamės, kad klientams nereikėtų laukti, turime penkias pildymo stoteles. Kol kas spėjame aptarnauti padidėjusį klientų srautą ir netenka laukti ilgiau negu 10–15 min.“.

„Kitokia situacija yra remontuojant kondicionierius. Mes ne tik keičiame radiatorius, kompresorius ir kondicionieriaus komponentus, bet ir atliekame vamzdelių suvirinimą, žarnų remontą, kondicionieriaus sistemų plovimą , t. y., darbus, kurių paprasti automobilių servisai neatlieka. Šiuo metu norint užsirašyti remontuoti kondicionierių tenka laukti apie savaitę“, – teigė J.Ignatavičius.

Pašnekovas pabrėžė, kad kol kas sunku spręsti apie klientų srautą, nes būtų netikslu lyginti praėjusius metus su šiais.

„Bet kokias tendencijas ar prognozes gali pakeisti ilgesnį laikotarpį atšilęs arba atšalęs oras. Situaciją galėsime įvertinti pasibaigus vasaros sezonui arba jam įpusėjus. Šiuo metu yra darbų sezono pradžia.

Ankstesniais metais tai įvykdavo maždaug mėnesiu anksčiau. Bet nereiškia, kad šiais metais turėsime mažiau klientų negu ankstesniais metais. Mes, kaip ir ūkininkai, tiesiogiai priklausome nuo orų“, – situaciją komentavo „Kondicionierių centro“ vadovas.

Įmonės vadovas įžvelgė kitą įdomią tendenciją: padidėjo klientų skaičius, kurie pildosi kondicionierius palapinėse ar kioskuose prie prekybos centrų, tačiau praėjus savaitei ar mėnesiui po pildymo kondicionierius vėl nešaldo.

„Jei ankstesniais metais tokių klientų buvo mažuma, o paskutiniu metu jų yra maždaug trečdalis nuo bendro klientų skaičiaus. Tai galima paaiškinti paprastai. Tokių pildymo vietų, ypač šiais metais, atsirado vos ne prie kiekvieno didesnio ar mažesnio prekybos centro.

Nors šių įmonių atstovai teigia, kad tikrina sistemos sandarumą, tačiau tai atlieka minimaliai – kiek sandarumą gali aptikti pildymo prietaisas automatiniu režimu tikrindamas vakuumo kritimą. Idealus vakuumas yra minus viena atmosfera. Sandarumas tikrinamas vienos atmosferos slėgiu, kai kondicionieriaus sistemoje darbinis slėgis siekia 20 atmosferų“, – naujienų portalui lrytas.lt pasakojo J.Ignatavičius.

Anot pašnekovo, kita problema ta, kad tokios pildymo vietos kondicionieriaus nesuremontuoja, todėl įmonių darbuotojai tiesiog nesuinteresuoti aptikti kondicionieriaus nesandarumą. Vartotojai turi žinoti – jei sistema nesandari, jos negalima pildyti. Taip pat J.Ignatavičius pabrėžė, kad tokiose pildymo vietose dažniausiai dirba jauni vaikinai, kurie neturi jokių žinių apie kondicionieriaus sandarumo patikrinimo metodiką ir nežino, kaip veikia kondicionierius.

„Taigi automobilių savininkai, kurie užsipildo kondicionierius prie prekybos centrų, dažniausiai sumoka už pildymą, kurio užtenka savaitę ar kelias savaites. Tada automobilio kondicionierių tenka taisyti ir vėl pildyti iš naujo. Tai ne tik finansiniai nuostoliai automobilio savininkui, bet ir tiesioginė žala gamtai, nes į atmosferą paskleidžiamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos“, – paminėjo J.Ignatavičius.

Įmonėje „Kondicionierių centras“ pildymo kaina priklauso nuo automobilio kondicionieriaus sistemos talpos ir tipo. Daugumos senesnių automobilių pildymo kaina šaldikliu „R134a“ kainuoja iki 50 eurų. O naujesnių automobilių pildymo kaina naujuoju, kur kas ekologiškesniu šaldikliu „R1234yf“ kainuoja iki 120 eurų.

Į šią kainą įeina momentinio sandarumo patikra ir nemokamas sandarumo patikrinimas po savaitės. Įmonėje visada pildoma su ultravioletiniais (UV) dažais, kurie padeda tiksliai nustatyti net mažiausią nesandarumą. Kondicionieriaus pildymui suteikiama garantija.

Svarbu ne tik papildyti

Lietuvos septyniuose miestuose dirbančio „Melga“ autoserviso prekybos vadovas Tadas Kuliešius naujienų portalui lrytas.lt atskleidė, kad atšilus orams padidėjo klientų skaičius, kurie nori užsisakyti ne tik kondicionieriaus pildymo paslaugą, bet ir dezinfekavimo paslaugą ir pasirūpinti kondicionavimo sistemos remontu.

„Sulaukiame ir tokių vairuotojų, kurie jau yra pasipildę kondicionierių specialioje pildymo stotelėje, tačiau šis vis tiek nešaldo.

Reikia pažymėti, kad svarbu ne tik papildyti kondicionierių, bet ir naudojant specialią įrangą patikrinti kondicionavimo sistemos sandarumą (ar nėra freono nutekėjimo) ir prireikus suremontuoti, nes esant net ir mažiausiam freono nutekėjimui sistema šaldo nebe taip efektyviai“, – aiškino T.Kuliešius.

Pasak pašnekovo, vis daugiau klientų susirūpina ir oro kokybe – kondicionavimo sistemoje kaupiasi drėgmė, dėl kurios veisiasi ir sveikatai kenksmingos bakterijos, mikroorganizmai, sukeliantys kvėpavimo takų, odos ligas ir įvairias alergijas. Dėl šių priežasčių autoserviso prekybos vadovas bent kartą per metus rekomenduoja atlikti kondicionavimo sistemos ir salono dezinfekciją.

T.Kuliešius teigė: „Eilių beveik nėra. Turime didelius pajėgumus, vienu metu galime aptarnauti daug vairuotojų su automobiliais. Dažnai galime priimti nors ir tą pačią dieną“.

„Melga“ autoserviso prekybos vadovas atskleidė, kad jų įmonėje kondicionieriaus pildymas kainuoja nuo 25 eurų.

„Mūsų įmonėje yra suteikiama garantija, o darbuotojai visada prieš pildydami kondicionierių patikrina sandarumą“, – minėjo T.Kuliešius.

Klaipėdoje esančios įmonės „Rekauta“ vadovas Girius Sabaliūnas pasakojo, kad klientų jau sulaukia, bet eilių nėra. Pašnekovas tvirtino, kad lyginant su praeitais metais žmonių skaičius neišaugo, nes Klaipėdos mieste padaugėjo šią paslaugą teikiančių įmonių.

Įmonėje „Rekauta“ už 100 gramų freono galima sumokėti 4 eurus, tačiau dar prisideda aptarnavimo mokestis, kuris siekia 15 eurų. G.Sabaliūnas naujienų portalui lrytas.lt teigė, kad jų įmonėje transporto priemones galima papildyti naujesnėmis ir senesnėmis dujomis. Daugiausia vairuotojų pildosi automobilius senesnėmis dujomis, nes jos skirtos senesniems automobiliams.

„Kondicionieriai pildomi vos ne ant kiekvieno kampo, todėl patikimai suteikiančios paslaugą įmonės klientų nesulaukia...“, – nuogąstavo G.Sabaliūnas.

Be sistemos remonto nereikia skubėti

Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius Tech“) automobilių transporto katedros docentas Saugirdas Pukalskas teigė, kad jei yra tvarkinga sistema, tai freonas niekur neišgaruoja, todėl jo nereikia papildyti.

„Jei mes ir užpildysime sistemą freonu, situacijos nepakeisime, nes jis greitai dings. Jei iš sistemos ištekėjo freonas, vadinasi, sistema yra nehermetiška. Pirmiausia reikėtų surasti, kur yra nutekėjimas, o tik vėliau pildyti freonu. Be remonto sistema nefunkcionuos“, – naujienų portalui lrytas.lt tvirtino S.Pukalskas.

Pašnekovas minėjo, kad vairuotojai freoną gali papildyti ir automobilių stovėjimo aikštelėse, tačiau tą pildymą jis palygino su automobilio remontu lyjant lietui: „Klausimas, ar tai galima padaryti kokybiškai“.

S.Pukalskas pasakojo, kad pats atlikinėjo sandarumo diagnostiką su UV dažais ir freonu, nes automobilio sistema buvo nustojusi veikti. Šią paslaugą pašnekovui suteikė autoservisas.

Aplinkos ministerijos puslapyje teigiama, kad būtų efektyvu įdiegti naują garantijų sistemą pildomiems transporto priemonių oro kondicionieriams. Kondicionierius pildantys subjektai prieš pildami dujas turės įsitikinti, kad iš įrangos nesusidaro jų nuotėkis. Užpildyti dujomis įrangą su nuotėkiu būtų draudžiama, kol nebus atliktas jos remontas.

Tokią kontrolę numato naujas straipsnis Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme. Čia kalbama apie prievolę vairuotojams suteikti trijų mėnesių garantiją.

Į kondicionierius pilamos fluorintos dujos sukelia stiprų šiltnamio efektą: vos vienai kondicionieriaus talpai pripildyti reikalingas šaltnešio kiekis turi tokį patį poveikį kaip 1 tona anglies dioksido.

Tai toks kiekis, kokį per visą savo gyvavimą sugeria 6 medžiai. Be to, tokį šiltnamio dujų kiekį išskiria iš Vilniaus į pajūrį nuvažiavę apie 20 vidutiniškai taršių lengvųjų automobilių.

Dėl pasitaikančių nekokybiškai suteikiamų automobilių oro kondicionierių pildymo paslaugų nuolat skundžiasi ir rinkos dalyviai, pavyzdžiui, Lietuvos autoservisų asociacija. Pagerinta paslaugų kokybė prisidės įgyvendinant Europos žaliojo kurso tikslus, pagal kuriuos Europos Sąjunga užsibrėžusi iki 2030 metų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti 55 proc.