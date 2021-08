Permainingi ir retkarčiais nenuspėjami orai kelia pavojų ne tik vairuotojams, bet ir jų ištikimiems kompanionams – automobiliams.

Pastarųjų savaičių įvykiai tik dar kartą patvirtino, jog ypatingai gausus kritulių kiekis vos per keletą minučių gali užtvindyti gatves ir su savimi pasiglemžti ištisą būrį automobilių, kurie, kai kurių specialistų nuomone, tampa nebepataisomi.

Apsukrumu nesiskundžiantys automobilių perpardavinėtojai nesėdi rankų sudėję ir potvynio apgadintas transporto priemones į naudotų automobilių rinką sugrąžina ganėtinai elementariais būdais.

Automobilių istorijos ataskaitas teikianti kompanija, atsižvelgdama į pastarųjų savaičių įvykius, paruošė keletą naudingų patarimų, kurie leis atpažinti, ar automobilis buvo apgadintas potvynio.

Kodėl svarbu žinoti, ar automobilis buvo užlietas?

Vanduo – pats didžiausias kiekvieno automobilio priešas, nes net ir pusės mažos stiklinės vandens kiekis gali sukelti nemalonią grandininę reakciją.

„Vanduo labiausiai gali pakenkti elektros grandinei, turėti įtakos variklio alyvos savybėms ir visoms judančioms detalėms. Ilgalaikėje perspektyvoje korozija gali paveikti gyvybiškai svarbius automobilio komponentus, pavyzdžiui, oro pagalvės valdiklius“, – pabrėžia „carVertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis.

Vandens padaryta žala automobiliui gali pasireikšti po kelių savaičių ar net mėnesių, todėl jei transporto priemonėje staiga atsiranda daug elektros sistemos gedimų, tai gali būti dėl potvynio padarytos žalos.

„Dažni elektros sistemos gedimai neretai randami automobiliuose, atvykusiuose iš Šiaurės Amerikos. Be to, dėl neseniai Lietuvoje praūžusių audrų pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį į per potvynį apgadintus automobilius. Anksčiau ar vėliau jie pasieks naudotų automobilių rinką, pirkėjus viliodami itin patraukliomis kainomis“, – priduria specialistas.

Į naudotų automobilių rinką šios transporto priemonės įprastai sugrįžta dėl to, jog jų savininkai neturi laiko ir noro jų remontuoti. Visgi, kruopštus ir kokybiškas automobilio taisymas retkarčiais gali atsieiti keturženklę sumą. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl potvynio apgadintos transporto priemonės atsiduria metalo lauže arba pas nesąžiningus automobilių perpardavinėtojus.

„Dažniausiai pasitaikantis paslėptų gedimų turinčio automobilio bruožas – itin patraukli kaina“, – pagrindinį išskirtinumą įvardija įmonės komunikacijos vadovas.

Pažeidimai gali būti neakivaizdūs

Naudoto automobilio įsigijimas – procesas, kuriam reikia skirti išskirtinai daug dėmesio. Priežasčių, kodėl reikėtų taip daryti yra ne viena, bet potvynio apgadinti automobiliai kelia didžiausią riziką ne tik pirkėjui, bet ir kitiems eismo dalyviams.

Tradicinę naudoto automobilio apžiūrą sudaro keletas ganėtinai elementarių punktų, tačiau norint išvengti užlieto automobilio įsigijimo, kiekvienas pirkėjas turėtų imtis gerokai rimtesnių priemonių.

Pirmasis ir, ko gero, lengviausias būdas pastebėti, ar automobilis kada nors buvo apgadintas vandens – į pagalbą pasitelkti savo uoslę. Labai sunku visiškai atsikratyti pelėsių kvapo iš potvynio apgadinto automobilio, o pelėsių susidarymas yra tikras ženklas, kad automobilis buvo veikiamas didelio vandens kiekio. Šis nemalonus kvapas yra naudinga užuomina būsimiems pirkėjams.

Jeigu savo uosle negalite pasitikėti, tuomet naudoto automobilio drėgmei pajusti svarbus ir lytėjimo pojūtis. Vanduo, atsiradęs dėl užliejimo, paprastai kaupiasi tose vietose, kurių gali nepastebėti net pardavėjas.

Braukite rankomis per kilimėlį ir patapšnokite jį įvairiose vietose, kad aptiktumėte drėgmę. Jei galite, atlupkite kilimėlį ir pažiūrėkite, ar tarp kilimo ir automobilio kėbulo jaučiate drėgmę. Žiūrėdami po kilimėliu taip pat galite pastebėti kitų vandens padarytos žalos požymių, pavyzdžiui, rūdžių.

Būtinai atidarykite bagažinę ir apžiūrėkite kilimėlį. Tada ištraukite atsarginį ratą ir apčiuopkite po juo esančią medžiagą. Šioje vietoje paprastai kaupiasi vanduo.

Galiausiai, likus kelioms akimirkoms iki skambučio automobilio savininkui, atlikite pačią saugiausią ir vos keletą minučių trunkantį veiksmą – į pagalbą pasitelkite automobilio istorijos patikrą, nes leis sužinoti informaciją, kuria automobilio pardavėjas nėra linkęs dalintis.

Nuslėpti įvykio neįmanoma

Nepriklausomai nuo šalies, kurios keliais automobilis rieda, kiekvienas vairuotojas patekęs į nemalonią situaciją privalo pranešti dviem institucijoms: policijos pareigūnams ir draudimo bendrovei.

Jeigu automobilis patenka į nepavydėtiną situaciją ir būna apsemtas arba paveiktas vandens, šis įvykis neabejotinai bus užfiksuotas draudimo bendrovėje bei bus pavaizduotas istorijos patikros ataskaitoje. Įmonės duomenų bazė leis sužinoti, kada automobilis buvo apgadintas potvynio ir kurioje šalyje tai įvyko.

Netikėtos gamtos išdaigos gali sujaukti kiekvieno vairuotojo planus. Nors automobiliai gali būti apgadinti įvairiausiais būdais, potvynio ir vandens pažeistos transporto priemonės tampa vis dažnesnis reiškinys.

Į šiuos spąstus galiausiai patenka ir automobilių pirkėjai, kurie nieko nežinodami įsigyja pažeistą transporto priemonę. To išvengti galima tik labai atidžiai tikrinant dominantį automobilį.