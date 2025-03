Šis modelis diktuoja naujus standartus pasaulio lenktynių trasose – 4,3 km įveikė per 1 min. 42 sek.

„Interlagos trasos dinamika pasižymi ypatingais iššūkiais, naujiems rekordams pasiekti. Tai techniškai sudėtinga, kupina staigių ir sudėtingų posūkių, itin sudėtingo reljefo trasa, atskleidžianti visas automobilio stipriąsias puses“, – teigia „Porsche Lietuva“ vadovė Rasa Klimavičiūtė.

Naujojo rekordo fiksavimo metu prie elektrinio su „Weissach“ paketu „Taycan Turbo GT“ vairo sėdo „Porsche“ lenktynininkas Felipe Nasras, o trasos ratą 4,3 km ilgio įveikė per 1 min. 42 sek.

„Tai dar kartą patvirtina, kad elektromobiliai ne tik atitinka, bet ir pranoksta standartus, įrodydami savo galią ir efektyvumą lenktynių trasoje“, – teigia R.Klimavičiūtė.

Tai 8 sek. greitesnis laikas nei toje pačioje trasoje 2022 metais užfiksuotas ankstesnis elektrinio „Taycan Turbo S“ rekordas – 1 min. 49 sek. Be to, šis rezultatas pranoko net ir legendinį sportiškąjį ir išskirtinį našumą lenktynių trasoje turintį – „Porsche 911 Turbo S“, kuris trasą įveikė per 1 min. 43 sek.

„Neįprastas sprendimas elektromobiliu užfiksuoti lenktyniniams bolidams skirtos trasos rato rekordą – neatsiejamas nuo pažangos, nes „Porsche“ DNR užkoduota būtent lenktynių trasoje, o pastarasis rezultatas parodo, kad tai nesvarbu ar automobilis varomas benzinu, ar elektra“, – sako ji.

Pirmieji „Porsche Taycan“ modeliai į Lietuvos gatves išriedėjo praėjusių metų pavasarį. „Taycan Turbo GT“ 100 km/val. greitį išvysto vos per 2,3 sek., o „Taycan Turbo GT“ su „Weissach“ paketu vos per 2,2 sek.

Pilnai elektrinių „Taycan Turbo GT“ pagreitis iki 200 km/val. dar įspūdingesnis – „Taycan Turbo GT“ siekia 6,6 sek., o „Taycan Turbo GT“ su „Weissach“ paketu – 6,4 sek. Pastarasis yra net 1,3 sekundėmis greitesnis nei „Taycan Turbo S“.

„Taycan Turbo GT“ rekordas Interlagos trasoje – jau penktasis „Taycan“ pasaulio rekordas. Visai neseniai, „Porsche Taycan GTS“ Arktyje pastatė naują rekordą nepertraukiamai slysdamas ledu net 17 km, o 2023 metais „Taycan Cross Turismo“ pasiekė didžiausią elektromobilio aukščio pokytį – pakilęs į 5573 metrų aukštį Sindziango-Tibeto maršrute, 2021 metais Naujajame Orleane, Luizianoje, pasiekė didžiausio uždaroje patalpoje važiuojančio automobilio greičio rekordą, o 2020 metais „Porsche Experience“ instruktorius Dennis Retera su „Taycan“ nuvažiavo lygiai 210 ratų, „Porsche Experience Center“ (PEC) Hokenheimo trasoje, įveikdamas 42,171 km per 55 minutes.