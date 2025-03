Pirmasis naujosios „Kia“ strategijos atstovas Baltijos šalyse debiutuos šį rudenį

Kokių technologijų, programinės įrangos ir naudojimo naujovių jis atneš?

Platformos privalumai

2025 m. vasarį per „Kia“ elektromobilizmo dieną Taragonoje, Ispanijoje, gamintoja pristatė PBV strategijai skirtą E-GMP.S (angl. Electric-Global Modular Platform for Service) architektūrą, leidžiančią lanksčiai konfigūruoti elektromobilius per modulinę kėbulo sistemą. Pietų Korėjos įmonė taip pat pademonstravo keturis PV5 modelių variantus: krovininį „Cargo“, keleivinį „Passenger“, žmonėms su negalia pritaikytą „Wheelcarrier Access Vehicle“ ir „Crew“ – pavyzdinį konversijos modelį, kurį sukūrė ir gamina pati „Kia“.

Taip pat buvo pristatyta „Kia AddGear“ platforma, kuri leidžia klientams individualizuoti savo „Kia PBV“ modelius, t. y. išsirinkti norimų priedų iš plataus jų asortimento ir taip išplėsti transporto priemonės funkcionalumą.

E-GMP.S platforma remiasi stipriosiomis „Kia“ naudojamos elektromobilių architektūros „E-GMP“ savybėmis. Daugiausia dėmesio gamintoja skiria realių PBV verslo klientų poreikių tenkinimui. Visos PV5 versijos komplektuojamos su 51,5 kWh arba 71,2 kWh talpos ličio nikelio mangano ir kobalto oksidų baterijomis, o PV5 krovininę versiją galima užsakyti su 43,3 kWh ličio geležies fosfato baterija. Visos jos tiekia energiją 120 kW galios priekyje montuojamam elektros motorui, sukuriančiam 250 Nm sukimo momentą.

Dėl PV5 naudojamos sistemos nebereikia modulių, nes celes galima tiesiogiai integruoti į bateriją, todėl padidėja energijos vartojimo efektyvumas. Keleivinė versija su 71,2 kWh baterija gali viena įkrova nuvažiuoti iki 400 km, o sparčiojo įkrovimo stotelėse energijos atsargas nuo 10 iki 80 proc. galima atkurti per 30 minučių.

E-GMP.S platforma yra sukurta pagal vadinamąjį riedlentės principą, kuris leidžia įvairius kėbulo modelius integruoti ant plokščio pagrindo. Šis universalumas suteikia bendrovei „Kia“ galimybę kurti platų PBV modelių asortimentą, skirtą įvairiems segmentams nuo mažų iki didelių automobilių.

Be to, „Kia“ sukūrė „Flexible Body System“ – novatorišką technologiją, leidžiančią moduliškai, panašiai kaip dėlionę, surinkti kėbulo komponentus. Dėl to „Kia“ gali puikiai patenkinti įvairius klientų poreikius, pateikdama standartizuotus modelius, įskaitant keleivinius, krovininius, važiuoklę-kabiną, WAV (neįgaliųjų vežimėliams pritaikytą transporto priemonę) ir šeimyninį automobilį. Be to, siūlomos įvairios modifikavimo galimybės.

Verslo poreikiams

PBV modeliai pasižymi pažangiomis savybėmis, jau matytomis „Kia“ elektromobiliuose, maksimaliai padidinančiomis našumą ir veiklos efektyvumą. Be to, „Kia“ siūlys patikimas garantijas tiek standartiniams, tiek perdarytiems modeliams, taip pat teiks naujoviškas nuspėjamosios techninės priežiūros paslaugas, kurios apdoroja ir naudoja elektromobilių duomenis, kad gerokai sumažintų jų prastovas.

Į PBV modelius gamintoja integravo „Android“ automobilių operacine sistema (AAOS) pagrįstą informacijos ir pramogų (IVI) sistemą, kad galėtų pasiūlyti platesnį programėlių paslaugų asortimentą ir pagerintų verslo partnerių patirtį. PV5 turi didelius ekranus (tai neįprasta kitose lengvosiose komercinėse transporto priemonėse), įskaitant 7 colių įstrižainės prietaisų skydelį ir 12,9 colio navigacijos ekraną, taip pat jame įdiegta „Digital Key 2.0“ skaitmeninio rakto technologija, kad vairuotojams būtų patogiau naudotis automobiliu.

Belaidžiu būdu atsisiunčiami galios sistemos elektronikos, baterijų valdymo sistemų ir kitų valdiklių programinės įrangos atnaujinimai suteikia galimybę nuolat naudoti naujausių specifikacijų elektromobilius per visą jų gyvavimo ciklą.

Daugybė naudojimo galimybių

„PV5 Passenger“ versijos salonui būdinga trijų eilių sėdynių konfigūracija atriša rankas įvairiai jas naudoti. Pavyzdžiui, 2+3+0 išdėstyme pirmoji ir antroji eilės skirtos sėdimosioms vietoms, o galinė dalis naudojama kaip erdvi bagažo zona. Ją papildo apatinis bagažo dėklas ir šoniniai laikymo padėklai, kad būtų galima optimaliai išnaudoti erdvę.

Esant tokiam išdėstymui, dėl antrosios eilės sėdynių atlošimo bei sulankstymo galimybių ir lygių grindų automobilis idealiai tinka savaitgalio išvykoms ar stovyklauti. Kai sėdynės išdėstytos pagal formulę 1+2+3, erdvė vairuotojo dešinėje gali tarnauti kaip kelių lygių daiktų saugyklų ir bagažo zona.

„PV5 Cargo“ versijos pirkėjams bus siūlomos trys modifikacijos: standartinė, prailginta ir aukštu stogu. Aukštas stogas gali būti įrengtas ir „Walk-Through“ versijoje. Krovininis modelis gali turėti iki 5,1 m³ krovinių erdvę ir sutalpinti du euro padėklus. Turėdamas žemą, vos 419 mm krovinių skyriaus laiptelio aukštį, „PV5 Cargo“ papildomai palengvina prekių pakrovimo ir iškrovimo naštą.

Standartinė ir prailginta modifikacijos pasižymi tipišku dviejų sėdimųjų vietų išdėstymu, taip pat galima rinktis trijų vietų išdėstymą. Modifikacijoje su aukštu stogu standartiškai įrengta papildoma stogo konsolė.

Dviejų sėdynių išdėstyme galima unikali „Walk-Through“ specifikacija: nulenkiama keleivio sėdynė ir pertvara su stumdomomis durimis leidžia lengviau patekti į krovinių skyrių. Ši specifikacija pasirenkama užsakius.

„Kia“ dizaineriai neįprastai pažvelgė į erdvų „PV5 Cargo“ krovinių plotą. Pasirenkama L formos bėgių tvirtinimo sistema suteikia precedento neturintį lankstumą, kaip ir universali „PV5 Passenger“ bagažo laikymo platforma.

L formos bėgių tvirtinimo sistema gali būti montuojama visoje krovinių zonoje, su dviem eilėmis kiekvienoje krovinių skyriaus pusėje, dviem eilėmis viršuje ir viena eile ant pertvaros sienos (galima tik „Walk-Through“ variante). Bėgiuose integruoti slankiojantys surišimo žiedai, kuriuos galima išdėstyti įvairiose vietose, kad krovinys būtų saugiau pritvirtintas.

V2L (Vehicle-to-Load) funkcionalumas krovinių skyriuje pagerina įvairių profesijų darbuotojų našumą, nes suteikia galimybę patogiai prijungti ir naudoti elektrinius prietaisus. Jiems energija tiekiama iš elektromobilio baterijos. O patikimos „Kia“ duomenų rinkimo ir analizės galimybės visapusiškai padidina PV5 klientų parkų produktyvumą.

Platus modifikacijų spektras

PV5 važiuoklės-kabinos versija sukurta taip, kad ją būtų galima pritaikyti įvairioms konfigūracijoms. Dėl nuožulnaus kėbulo ir kitų dizaino detalių žvelgiant iš šono ji atrodo vientisa. Važiuoklės-kabinos versija tiekiama kaip nesukomplektuota transporto priemonė su nepadalyta kabina, kurioje naudojama priekinė „PV5 Cargo“ versijos dalis.

Gale naudojama plokščia konstrukcija su baterijos apsauga nuo šoninio smūgio ir papildomi tvirtinimo laikikliai krovininiam kėbului montuoti (lygiam antstatui, specializuotai krovinio erdvei ir kt.) maksimaliai padidina pritaikomumą. Taip pat užtikrinamas geresnis skirtingo dydžio išorinių įrenginių pritaikomumas.

Numatomi įvairūs PV5 važiuoklės-kabinos naudojimo atvejai: nuo atverčiamų šonų „Drop Side“ iki šaldytuvų „Freezer Box“ modelių, o dėl 4,525 mm automobilio ilgio yra vietos įvairioms modifikacijoms. Gamintoja numato ir jau sukomplektuotų „Drop Side“, „Box Van“ bei „Freezer Box“ variantų gamybą ir planuoja nuolat plėsti konversijų asortimentą, įtraukiant ir kemperių versijas. O privatiems klientams suteikiama galimybė užsakyti specializuotų modifikacijų.