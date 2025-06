Jis pasirodė dar 2008 metais ir buvo skirtas konkuruoti su pirmuoju prestižinės klasės kompaktiniu krosoveriu „BMW X3“, kuris debiutavo dar 2003 metais, jo antroji karta pasirodė 2010 metais. Jos pžvalga galima rasti čia . Trečioji karta pasirodė 2017 m. Jos apžvalgą galima rasti žemiau.

Tačiau pirmasis „GLK“ buvo tarsi sumažinta kampuoto G klasės „Mercedes“ versija Ir iš esmės neįtiko nei vienai pirkėjų grupei, kurie ieškojo šiuolaikinio miesto krosoverio. Tad taip gimė „GLC“ ir sportiškesnės išvaizdos „Coupé“ versija, kuris buvo pagamintas naudojant tuomet visiškai naują gamintojo „MRA“ (angl. Modular Rear Architecture) platformą, kuria dalinosi su tuometiniu C klasės „Mercedes“.

Beje, antra šios platformos karta naudojama iki šiol ir ji, skirtingai nuo vėliau pasirodžiusių mažesnių „GLA“ ir „GLB“ krosoverių konstrukcijos, skirta modeliams kurių varikliai sumontuoti išilgai ir kurių pagrindiniai varantieji ratai yra galiniai. Na, o daugelyje rinkų jis buvo siūlomas išimtinai tik su visų ratų „4Matic“ pavara.

Be to, jis galėjo turėti pneumatinę pakabą, tad ieškantys komforto neapsirinks pasirinkę būtent tokį modelį. Ji ne tik leidžia keisti automobilio prošvaisą, bet ir užtikrina ypatingai sklandų važiavimą net ir blogu keliu, taip pat puikiai dera su ne per daug aštria, tačiau tiksliai suderinta vairo sistema ir sklandžiai veikiančia 9 greičių pavarų dėže, su kuria buvo komplektuojami visi modeliai.

Žinoma, šis „Mercedes“ savo sportišku valdymu neprilygo BMW, kadangi gamintojo prioritetai sudėlioti kitur, tačiau jei visgi norite ir maksimalaus sportiškumo, tada verta ieškoti AMG versijos tiek su V6 („AMG GLC 43“), tiek ir V8 motoru („AMG GLC 63“), kurio galia siekė net iki 510 AG.

Žinoma, tai iš esmės visiškai kitokie automobiliai, tad tiek jų įsigijimas, tiek ir išlaikymas bus gerokai brangesni nei modelių su keturių cilindrų motorais. Pavyzdžiui, kaip bandyto „GLC250 4matic“ su 2l turbobenzininiu 211 AG motoru. Žinoma, galimos ir keturių cilindrų turbodyzelinės versijos, tačiau tokiu atveju reikia įsivertinti papildomus rūpesčius dėl tokio naudoto automobilio dyzelino valymo sistemos ir kitos įrangos – kietųjų dalelių filtro, „AdBlue“ sistemos, purkštukų.

Prie abiejų keturių cilindrų variklių trūkumų pažymimos priežiūros reikalaujančios grandinės ir jų įtempikliai, aušinimo sistemos problemos, V6 motorams (benzininiams ir dyzeliniams) – nesandarios tarpinės, taip pat sudėtingas variklio remontas dėl tarp cilindrų esančios įrangos. Tad nieko keisto, kad dabartinės kartos „Mercedes“ šešių cilindrų varikliai vėl yra su eile išdėstytais cilindrais.

Iš kitų galimų šio naudoto automobilio problemų – multimedijos sistemos, elektronikos gedimai, rasojantys žibintai ir kiti ne tokie kritiniai trūkumai – daugiau apie naudotą „Mercedes-Benz GLC“ žiūrėkite vaizdo medžiagoje.