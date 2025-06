Ekspertai pataria: 13 automobilių, kuriuos galima pirkti net ir su didele rida

13 patikimiausių automobilių su rida:

Toyota Camry (nuo 2007 iki 2017 metų)

Honda Accord (nuo 2008 iki 2017 metų)

„Toyota Prius“ (nuo 2010 iki 2015 m.)

„Subaru Outback“ (nuo 2013 iki 2019 m.)

„Lexus RX 350“ (nuo 2007 iki 2015 m.)

„Ford F-150“ (nuo 2011 iki 2014 m.)

Honda CR-V (nuo 2012 iki 2016 m.)

Toyota Tacoma (nuo 2005 iki 2015 m.)

Honda Fit (2002 m.)

Chevrolet Silverado 1500 (nuo 2007 iki 2013 m.)

Toyota Avalon (nuo 2005 iki 2012 m.)

Volvo XC90 (nuo 2005 iki 2014 metų)

Mazda3 (nuo 2010 iki 2013 metų)

Šio reitingo lyderiu tapo šeštosios ir septintosios kartos sedanas Toyota Camry. Ekspertų teigimu, šis modelis pasižymi ne tik patikimumu, bet ir talpia bagažine, taip pat gana mažu degalų suvartojimu.

Taip pat ekspertai patarė atkreipti dėmesį į pikapą Ford F-150, kuris išlieka vienu iš populiariausių automobilių JAV. Jie pabrėžė, kad verta apsvarstyti modelį su 5,0 litro V8 Coyote varikliu.

Kitas patikimas pikapas pripažintas „Chevrolet Silverado“. Ekspertai pataria pirkti šį modelį tik su 4,8 litro arba 5,3 litro V8 varikliais.

Be to, jie rekomenduoja vengti hibridinės Volvo XC90 krosoverio modifikacijos. Vietoj to jie pataria atkreipti dėmesį į versijas tik su benzininiais arba dyzeliniais varikliais.