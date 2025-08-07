Nuo naujo „Mercedes-Benz“ iki „Seat“ už 5 tūkst. eurų: kokius automobilius dažniausiai renkasi Lietuvos gyventojai

Dažniausiai Lietuvos gyventojai renkasi automobilius, kurių vertė siekia apie 12 tūkst. eurų, o amžius – iki 13 metų, rodo naujausi ilgalaikę nuomą su išsipirkimo galimybe siūlančios įmonės „Go4Rent“ duomenys.
Tarp populiariausių markių – BMW 3 ir 5 serijos, „Audi A6“, „Volkswagen Golf“ ir „Passat“. Vis dėlto kai kurie gyventojų pasirinkimai gerokai išsiskiria – brangiausias šiuo metu klientų vairuojamas automobilis yra „Mercedes-Benz GLE“ už daugiau nei 100 tūkst. eurų, o pigiausias – mažiau nei 5 tūkst. eurų kainuojantis „Seat Leon“.
„Žmonės nori naudotis automobiliu jau dabar, bet sprendimą dėl įsigijomo dažnai atideda. Tokį modelį renkasi ir tie, kurie neturi pradinio įnašo, ir tie, kurie tiesiog nori daugiau lankstumo“, – sako „Go4Rent“ vadovas Tomas Šūmakaris.
Pasak jo, išperkamoji nuoma matoma kaip alternatyva lizingui – per šių metų pirmąjį pusmetį „Go4Rent“ sudarė 311 naujų sutarčių, kurių bendra vertė – 3,5 mln. eurų. „Šis skaičius reikšmingai lenkia ankstesnių metų pirmojo pusmečio rezultatus, tad galime kalbėti apie tokio automobilių įsigijimo modelių populiarėjimą“, – teigia T. Šūmakaris.
Didelė dalis įmonės klientų ilgainiui automobilius išperka – ypač tuos, kurie kainuoja mažiau, yra naudoti, bet vis dar pakankamai patikimi kasdieniam naudojimui, pasakoja įmonės vadovas. Neretai žmonės nori „pasimatuoti“ automobilį realiomis sąlygomis, o tik vėliau nuspręsti dėl pirkimo.
„Toks elgesys rodo kiek brandesnį požiūrį – nebe tiek svarbu turėti daiktą savo vardu, kiek žinoti, kad jis tikrai atitinka poreikius. Galimybė išbandyti, naudotis be ilgalaikio įsipareigojimo, o sprendimą priimti vėliau – tai modelis, kuris vis dažniau pasiteisina“, – sako T. Šūmakaris.