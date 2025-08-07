Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Radinys garaže nustebino: sportinis 70-ųjų automobilis prastovėjo daugiau nei 30 metų

2025 m. rugpjūčio 7 d. 06:02
JAV buvo rastas apleistas 1970 m. „Chevrolet Chevelle“. Garsus sportinis automobilis stovėjo garaže nuo 90-ųjų.
Apie radinį papasakota vaizdo įraše „Youtube“ kanale „Backyard Barn Finds“. 
Šis „Chevrolet Chevelle SS396“ kupė turi savininkus – tai šeima, kuri šiuo automobiliu važinėjo dar nuo 70-ųjų. 
Vyras jį įsigijo 1976 m. ir dažnai vežiodavo juo savo būsimą žmoną. Galingas sportinis automobilis keletą kartų pateko į nedidelius eismo įvykius, tačiau labai nenukentėjo. 
1994 m. „Chevrolet Chevelle“ buvo pastatytas į garažą ir daugiau nebeeksploatuotas. 
Per daugiau nei 30 metų stovėjimo „Chevrolet Chevelle SS396“ kai kuriose vietose apaugo rūdimi, o jo dažai nusilupo. 
Salone apdaila yra suplėšyta, o variklis neužsiveda. 
Sutuoktiniai nusprendė sportinį automobilį padovanoti savo sūnėnui, bet prieš tai jį nusiųs restauruoti. 
Sportinis automobilis „Chevrolet Chevelle SS396“ – galinga, įkrauta modelio versija su 6,5 litro 350 AG V8 varikliu. 
Konkrečiai šis automobilis yra įrengtas 3 pakopų automatine pavarų dėže. Jis gali įsibėgėti iki 100 km/h per 7,5 sekundės ir pasiekti greitį virš 200 km/h.
