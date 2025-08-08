Ekspertai išbandė 10 hibridinių automobilių ir išrinko geriausią modelį

Buvo išbandyta didžiųjų gamintojų, tokių kaip „MG“, „Volkswagen“, „Jaguar“ ir „Land Rover“ hibridiniai modeliai. Rezultatai buvo netikėti.
Ekspertai geriausiu PHEV modeliu pripažino kompaktišką krosoverį „MG HS“. Jie paaiškino, kad pagrindinis šio automobilio pergalės veiksnys buvo jo žema kaina, palyginti su konkurentais.
Ekspertai taip pat gyrė „MG HS“ už praktišką interjerą ir kokybišką įrangą. Be to, šis krosoveris gali nuvažiuoti iki 120 km vien tik elektra.
Antrąją vietą ekspertai skyrė hibridinei „Volkswagen Passat Variant“ versijai. Atskirai buvo paminėtas aukštas praktiškumo lygis, kurį siūlo šis modelis.
Trijulę lyderių užbaigia premium klasės visureigis „Range Rover Sport“. Eksperto teigimu, jis siūlo aukštą komforto lygį ir kokybišką įrangą.
Leidinyje priminta, kad PHEV automobiliai turi tradicinius vidaus degimo variklius, kurie papildyti elektros varikliais.
Skirtingai nuo tradicinių hibridų, šie modeliai gali važiuoti tik elektros trauka, o jų akumuliatorius galima įkrauti atskirai, kaip ir elektromobilių.