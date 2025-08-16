Garsus automobilių mechanikas paragino vairuotojus nebepirkti vieno tipo automobilių: kodėl?

„Visureigiai modeliai gali paskirstyti galią visiems keturiems automobilio ratams vienu metu, pagerindami sukibimą ir stabilumą. Šios sistemos automatiškai reguliuoja galią pagal sukibimą su paviršiumi, skirtingai nuo keturių ratų ir dviejų ratų pavaros sistemų, kurios labiau priklauso nuo žmogaus kontrolės“, – paaiškinama straipsnyje.
Tačiau visureigiai automobiliai paprastai yra brangesni, todėl Scottie pataria rinktis tokią konstrukciją tik kai kuriems vairuotojams.
„Šiandien padėsiu jums nuspręsti, ar verta pirkti automobilį su visais varančiais ratais ar priekiniais varančiais ratais. Dabar daugelis pikapų savininkų nori turėti visais varančiais ratais, kad galėtų juos įjungti, kai išveža valtį iš vandens, o tada išjungti, kad sumažintų degalų sąnaudas.
Kai kurie žmonės mano, kad įsigijo automobilį su visais varančiais ratais, todėl visi keturi ratai veikia nuolat. Tačiau tai papildomos išlaidos, automobilis kainuoja brangiau, o degalų sąnaudos yra didesnės“, – pabrėžė ekspertas.
Pasak jo, jei važinėjate įprastais keliais, greičiausiai nereikia išleisti pinigų automobiliams su visais varančiais ratais.
„Be didelių pradinių išlaidų, visureigiai paprastai turi sudėtingesnius variklius, todėl jų techninė priežiūra gali būti brangesnė nei kitų automobilių rinkoje“, – priduria „Express“.
Be to, visureigiai paprastai sunaudoja daugiau degalų, o padangos gali nusidėvėti šiek tiek greičiau esant stipriems smūgiams.
Tuo pačiu metu vienas iš pagrindinių visureigių privalumų yra geresnė trauka žiemą, kai keliuose pasirodo sniegas ar ledas.