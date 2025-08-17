Žinios, kurios šviečia.
Mažasis „Prado“: atskleistos pigiausio „Toyota“ visureigio detalės

2025 m. rugpjūčio 17 d. 21:14
Pasirodė nauja informacija apie naująjį „Toyota Land Cruiser FJ“. Pigūs visureigiai bus pateikti į rinką 2026 m. Numatomos benzininės ir dyzelinės versijos.
Kaip žinoma, „Toyota Land Cruiser FJ“ dizainas jau nėra paslaptis, nes internete pasirodė visureigio vaizdai ir jo interjero nuotraukos. 
Automobilis išsiskiria klasikinio stiliaus dizainu. Jo pagrindas – biudžetinio pikapo „Toyota Hilux Champ“ rėminė platforma. „Toyota Land Cruiser FJ“ matmenys:
ilgis – 4500 mm;
plotis – 1830 mm;
aukštis – 1850 mm;
ratų bazė – 2750 mm;
klirensas – 210 mm;
masė – 1800 kg.
Salone taip pat vyrauja briaunos. Visureigis turi skaitmeninį prietaisų skydą ir didelį jutiklinį ekraną.
Pažymima, kad nuo pat pradžių automobilis gaus variklius iš „Toyota Land Cruiser Prado“. 
2,7 litro benzininis keturių cilindrų variklis, kurio galia 166 AG, bus derinamas su 6 pakopų automatine pavarų dėže, o 2,8 litro 204 AG turbodizelis – su 8 pakopų pavarų dėže. 
Vėliau gali pasirodyti hibridinis „Toyota Land Cruiser FJ“. Visos versijos turės visus keturis varančiuosius ratus su Torsen tipo tarpaksiniu diferencialu ir reduktoriumi. 
Automobilis galės įveikti iki 70 cm gylio brastas. Orientacinė „Toyota Land Cruiser FJ“ pradinė kaina bus 30–33 tūkst. dolerių.
Beje, neseniai „Toyota Land Cruiser Prado“ gavo originalią krovininę versiją.
