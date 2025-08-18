Žinios, kurios šviečia.
Legendos sugrįžimas: rinkoje debiutuoja naujasis „Dodge Charger 2026“

2025 m. rugpjūčio 18 d. 11:36
Naujasis „Dodge Charger Scat Pack“ – taip pavadinta benzininė kupė versija – prisijungė prie anksčiau pristatytos elektrinės modifikacijos ir pasirodė gerokai pigesnė už ją: kaina prasideda nuo 51 990 ir siekia iki 58 990 JAV dolerių. Apie automobilį pranešta „Stellantis“ koncerno svetainėje.
Benzininė „Dodge Charger“ kupė „Scat Pack“ komplektuojama su 3,0 l turbininiu šešių cilindrų „Hurricane“ varikliu, išvystančiu 550 AG ir 720 Nm sukimo momentą. 
Suporuotas su 8 laipsnių automatine pavarų dėže bei visų varančiųjų ratų sistema, automobilis iki 100 km/val. įsibėgėja per 3,9 sek., o maksimalus greitis siekia 285 km/val.
2026 m. pradžioje planuojama pristatyti mažiau galingą ir pigesnę 420 AG R/T versiją bei keturių durų benzininį modelį. 
„Dodge“ taip pat užsiminė, kad svarsto galimybę po „Charger“ kapotu sutalpinti ir kompresorinį V8 „Hemi“ variklį. 
Nuo elektrinės versijos naująjį „Dodge Charger Scat Pack“ išoriškai galima atskirti daugiausia pagal kitokią priekinės grotelės formą. 
Kupė gavo specialų drifto režimą, adaptyvius amortizatorius bei starto pagalbos sistemą „Launch Control“.
Į standartinę „Dodge Charger Scat Pack“ įrangą įeina 20 colių ratlankiai, beraktė užvedimo sistema, dviejų zonų klimato kontrolė, projekcinis ekranas ant priekinio stiklo, elektra valdomos priekinės sėdynės bei visų sėdynių šildymas.
