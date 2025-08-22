Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoTechnika

Sostinėje Nerimi pradeda kursuoti dar vienas laivas 

2025 m. rugpjūčio 22 d. 08:56
Nuo penktadienio, rugpjūčio 22 d., sostinėje Neries upe pradeda kursuoti antrasis elektrinis keleivinis laivas „Lašiša“.
Daugiau nuotraukų (6)
Kaip pranešė laivus aptarnaujantis „Vilniaus viešasis transportas“, laivas plauks tuo pačiu maršrutu kaip ir pirmasis keleivinis laivas „Rytas“, apjungdamas penkias pagrindines prieplaukas mieste: Verslo trikampį, Žvėryno tiltą, Baltąjį tiltą, Žaliąjį tiltą ir Karaliaus Mindaugo tiltą.
Šiais metais laukiami ir šiuo metu Rygoje gaminami kiti du elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.
Visuomeninė laivyba Nerimi prasidėjo liepos pabaigoje, tam pernai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Vilniaus savivaldybė 4 elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos BIC, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.
NerislaivasVilniaus viešasis transportas (VVT)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.