Sostinėje Nerimi pradeda kursuoti dar vienas laivas 

Kaip pranešė laivus aptarnaujantis „Vilniaus viešasis transportas“, laivas plauks tuo pačiu maršrutu kaip ir pirmasis keleivinis laivas „Rytas“, apjungdamas penkias pagrindines prieplaukas mieste: Verslo trikampį, Žvėryno tiltą, Baltąjį tiltą, Žaliąjį tiltą ir Karaliaus Mindaugo tiltą.
Šiais metais laukiami ir šiuo metu Rygoje gaminami kiti du elektriniai laivai – „Geležinis vilkas“ ir „Smilga“.
Visuomeninė laivyba Nerimi prasidėjo liepos pabaigoje, tam pernai pritarė Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Vilniaus savivaldybė 4 elektrinius laivus už 1,85 mln. eurų įsigijo iš Latvijos elektrinių laivų gamintojos BIC, vieno laivo kaina siekia 450 tūkst. eurų.