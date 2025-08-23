Naujojo „Opel Mokka“ bandomasis važiavimas: stilius ir emocijos

Ryškus ir jaunatviškas dizainas
Naujasis „Opel Mokka“ išoriškai nepasikeitė, nes jo originalus jaunatviškas dizainas išlieka aktualus. Nauja turkio spalva automobilis traukia žvilgsnius.
„Opel Mokka“ išsiskiria atletišku dizainu su trumpais kėbulo išsikišimais ir aukšta išlenkta langų linija. Priekinė dalis pagaminta pagal firminį „Opel Vizor“ stilių su juodu įdėklu vietoje tradicinės radiatoriaus grotelių. Galinis stiklas uždengtas spoileriu.
Atnaujintą „Opel Mokka“ galima atpažinti pirmiausia pagal naujus buferius ir pakeistą optikos dizainą. Be to, jis gavo 18 colių ratlankius, o chromuotas dekoras buvo pakeistas juodu. Be to, atsirado atnaujinti „Opel“ logotipai.
Kompaktiškas krosoveris „Opel Mokka“ priklauso B-SUV segmentui ir yra „Peugeot 2008“, „Jeep Avenger“ ir „DS3“ brolis, nes visi šie modeliai pagaminti ant CMK platformos.
„Opel Mokka 2025“ matmenys:
ilgis – 4150 mm;
plotis – 1787 mm;
aukštis – 1535 mm;
ratų bazė – 2557 mm.
Kaip pasikeitė Opel Mokka salonas
Pirmas dalykas, kuris krinta į akis Opel Mokka 2025 salone – naujas vairas su apačioje nuožulniais kraštais. Vidaus apdailos medžiagos šiek tiek patobulintos, nors kieto plastiko vis dar yra pakankamai. Sėdynės aptrauktos audiniu ir ekologiška oda.
Visuose „Opel Mokka“ automobiliuose priekinėje panelėje įrengti du 10 colių ekranai. Skaitmeniniame prietaisų skydelyje pakeista grafika, o multimedijos sistema yra visiškai nauja. Ji veikia gana greitai, be to, palaiko belaidį „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“.
Salone yra mažiau mygtukų, tačiau svarbu, kad klimato kontrolės jungikliai liko ir jų valdymas nebuvo visiškai perkeltas į multimedijos sistemą. Šiek tiek pasikeitė ir centrinė konsolė, bet miniatiūrinė pavarų perjungimo svirtis liko.
Mažų daiktų laikymo skyrių yra pakankamai, nors ne visi jie yra talpūs. Pavyzdžiui, daiktadėžė yra labai gili, o dėžutė porankyje yra labai maža. Niša centrinėje konsolėje papildyta belaidžiu įkrovikliu išmaniesiems telefonams.
Kiek erdvus yra „Opel Mokka“ krosoveris
Vairo kolonėlės ir vairuotojo sėdynės reguliavimo diapazonas yra pakankamas, kad būtų galima pasirinkti patogią vairuotojo padėtį. Priekinės sėdynės yra patogios ir elastingos, nors joms nepakenktų daugiau šoninės atramos. Jos yra šildomos, kaip ir vairas.
Sėdynės Opel Mokka yra gana žemos, palyginti su kitais krosoveriais. Dėl to (ir dėl aukštos langų linijos) šiek tiek nukenčia matomumas atgal, nors apskritai prie kompaktiško krosoverio gabaritų priprasti nėra sunku.
Antroje eilėje ribota erdvė virš galvos – už stilingą stogo liniją tenka sumokėti. Tačiau man, esant 176 cm ūgio, nebuvo ankšta, ir kojoms vietos pakako. „Opel Mokka“ nėra pernelyg platus, todėl gale patogiau sėdėti dviem. Atlošų ar oro srauto deflektorių galiniams keleiviams nėra, bet yra USB prievadai.
Opel Mokka bagažinė nėra didžiausia savo klasėje, bet ir ne maža: 350l įprastinėmis sąlygomis ir 1105l sulankstytomis galinėmis sėdynėmis. Viduje yra dviejų lygių grindys, po kuriomis paslėpta atsarginė padanga.
Opel Mokka komplektacija
Kol kas naujasis Opel Mokka yra prieinamas tik vienoje versijoje GS su diodinėmis žibintų lempomis, klimato kontrole, tempomatu, kamera, parkavimo jutikliu, šildytuvais, šviesos ir lietaus jutikliais. Taip pat įrengtos automatinio stabdymo, eismo juostos laikymosi, kelio ženklų atpažinimo ir vairuotojo nuovargio atpažinimo sistemos. Tarp papildomų opcijų yra raktų nenaudojimas, 18 colių ratlankiai ir net masažo funkcija.
Ekonomiškas, bet galingas – „Opel Mokka“ variklis
Krosoverio variklio dangtis turi dujų amortizatorius, o tai yra retas dalykas šioje klasėje. Opel Mokka kol kas turi tik vieną variklį – 1,2 litro trijų cilindrų turbininį variklį, kurio galia 130 AG. Lengvam (1295 kg) krosoveriui to iš esmės pakanka.
Variklis yra gana žvalus (ypač sportiniame režime) ir gerai įsibėgėja, nors tuo metu tampa triukšmingas. Vidutiniame sūkių diapazone traukos jėgos pakanka, nes didžiausias 230 N∙m sukimo momentas pasiekiamas nuo 1750 aps/min.
Dinamika gana nebloga – 9,2s iki 100 km/h ir maksimalus greitis 196 km/h. 8 laipsnių automatinė Aisin pavarų dėžė yra gerai sureguliuota, todėl ne tik veikia sklandžiai, bet ir „nesustoja“, todėl, pavyzdžiui, lenkti greitkelyje yra lengva.
Krosoveris „Opel Mokka“ neturi naujoviškos elektrifikacijos, bet vis tiek yra ekonomiškas. Pasienio degalų sąnaudos yra 7,4 l/100 km miesto cikle ir 5,3 l/100 km už miesto. Per bandymą mes pasiekėme 7,8 l/100 km mieste su kamščiais, bet važiuojant atsargiai ir ekonomiškai galima pasiekti 6,3–6,5 l/100 km.
Opel Mokka valdymas
Krosoveris Opel Mokka turi subalansuotą važiuojamąją dalį ir neblogai manevruoja miesto sąlygomis. Jo vairo mechanizmas yra pakankamai tikslus.
Su papildomais 18 colių ratlankiais važiavimas yra gana elastingas, bet kelio nelygumai labiau juntami, ypač smulkios duobės. Didesnės duobės, atvirkščiai, sugeriamos geriau.
Mano nuomone, tokiam kompaktiškam automobiliui vis dėlto geriau rinktis mažesnius 17 colių ratlankius, kurie yra standartiniai GS versijoje. Tačiau žemas krosoveris posūkiuose nelabai sviruoja.
Be to, 18 colių padangos yra šiek tiek triukšmingos ir jaučiamos važiuojant 100 km/h greičiu. Tačiau apskritai naujasis „Opel Mokka“ yra tylus ir, pavyzdžiui, aerodinaminis triukšmas iki 110 km/h greičio visiškai netrukdo.
Opel Mokka kaina
Naujasis Opel Mokka Ukrainoje kainuoja 1 081 400 griviną (apie 22 tūkst. Eur). Tai palyginti nedidelė kaina už stilingą krosoverį su neblogu įrengimu. Pagal B-SUV segmento standartus modelis yra nebrangus.
