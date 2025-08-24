Mechanikas įvardijo problemiškiausius automobilius: kokių markių geriau nepirkti

Kokios automobilių markės dažniausiai genda
Perezas tvirtina, kad jam pakanka vieno žvilgsnio, kad atskirtų gerą automobilį nuo problematiško. Mechanikas gerau įvertino Azijos markių patikimumą.
Tarp japonų jis išskyrė tokias markes kaip „Honda“, „Toyota“ ir „Mazda“.
Mechanikas paragino nepamiršti korėjiečių markių „Hyundai“ ir „Kia“.
Perezas pažymėjo, kad kinietiškos mašinos tampa vis populiaresnės, tačiau jas prižiūrėti nėra lengva, visų pirma dėl to, kad sunku rasti detales tokioms mašinoms.
„Reikia atsižvelgti į tai, kad daugelis atsarginių dalių tiekiamos tiesiai iš Kinijos, o tai gali pailginti remonto laiką“, – paaiškino jis.
Kalbėdamas apie problemiškiausius automobilius, Perezas be dvejonių įvardijo „Jaguar“ ir „Land Rover“ markių automobilius.
Pasak jo, jie turi „visiškai pelnytą labai blogą reputaciją“.
Jis papasakojo, kokie yra dažniausi šių automobilių gedimai: jiems būdingi įvairiausi gedimai – nuo elektronikos sutrikimų iki variklio problemų, be to, jie „kenčia“ nuo labai abejotinos surinkimo kokybės.
Jo nuomone, šiuolaikiniai PSA koncerno, gaminančio tokius prekės ženklus kaip „Peugeot“, „Citroën“ ir „Opel“, modeliai, taip pat „Fiat“ koncerno (dabar priklausančio „Stellantis“) modeliai taip pat nėra labai sėkmingi.
Jis pažymėjo, kad daugelio amerikietiškų automobilių surinkimo kokybė yra prastesnė nei europietiškų, o tuo labiau japoniškų.
Mechanikas paaiškino:
„Elektros laidų izoliacija, tvirtinimo detalių kokybė – tai detalės, kurių nematyti, bet laikui bėgant jos tampa problemų priežastimi“.
Be konkrečių pavadinimų, Perezas tvirtina, kad daugelis problemų su automobiliais kyla dėl detalių, kurios ne visada matomos iš pirmo žvilgsnio.
„Japonų automobiliuose laidai gali būti gerai apsaugoti ir tinkamai išdėstyti. Kitose modeliuose tie patys laidai yra netinkamai išdėstyti, kaista arba trinasi“, – paaiškino jis.
Pasak jo, skirtumas yra nedideli inžineriniai sprendimai, kurie galiausiai turi įtakos automobilio ilgaamžiškumui.
Tarp savo asmeninių rekomendacijų, priešingai nei automobiliai, kurie genda dažniausiai, jis paminėjo „Honda Accord“ modelį, kurį apibūdina kaip „subalansuotą, patogų ir patikimą“.
Šaltinis: unian.net